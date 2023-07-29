"Продолжаем движение вперед": Маляр заявила о продвижении ВСУ возле Бахмута

На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства, отметила заместитель министра обороны.

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Силы обороны продвигаются у Бахмута и на юге / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушка, УНИАН

Вооруженные силы Украины имеют продвижение на южном фланге вокруг Бахмута, а также на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Об этом сообщила заместитель министра обороны Анна Маляр в своем Telegram-канале.

"Сегодня мы продолжали движение вперед на южном фланге вокруг Бахмута. Есть определенные продвижения. Северный фланг - продолжаются бои без изменения положений. На Бахмутское направление враг сейчас стягивает дополнительные силы и средства", - рассказала Маляр.

По ее словам, в самом Бахмуте продолжаются обстрелы с обеих сторон. Захватчики интенсивно обстреливают, в том числе, из крупнокалиберных пулеметов, ПТУРов, развернули систему наблюдения.

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Маляр также рассказала, что на Купянском и Лиманском направлениях враг ведет себя активно. В субботу предпринял несколько попыток наступать, но потерпел неудачу и понес потери.

На Авдеевском направлении продолжаются бои. Россияне безуспешно пытаются наступать, но украинские защитники "не оставляют им ни единого шанса".

На Марьинском направлении оккупанты увеличили штурмовые действия с применением техники, но безуспешно. Украинские защитники отбили все штурмы и ощутимо уничтожили вражеский наступательный потенциал.

Комментируя ситуацию на юге, заместитель министра обороны отметила, что в субботу ВСУ "постепенно, но уверенно" продвигаются на Бердянском и Мелитопольском направлении.

"По всем направлениям наступления продолжаются бои. Наши защитники делают свою работу вокруг нескольких населенных пунктов. Но все детали – тогда, когда позволит безопасность операций", - отметила она.

Ситуация вокруг Бахмута

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на юге. Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к северо-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.

Кроме того, в результате мощного удара ВСУ оккупантов выбили с позиций под Бахмутом. Об этом сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных сил Украины Андрей Ковалев. По его словам, ВСУ ведут наступление севернее и южнее Бахмута. "На направлении Белая Гора - Андреевка имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - подчеркнул спикер Генштаба.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ взяли в ловушку российских оккупантов в Бахмуте. По ее словам, украинская армия продвинулась на южном фланге Бахмутского направления.

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