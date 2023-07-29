"Мощные результаты" под Бахмутом: Зеленский неожиданно встретился с бойцами ССО

Президент приехал на передовые позиции и встретился с бойцами спецназа ВСУ.

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Владимир Зеленский приехал на передовую / Коллаж: Главред, Фото: president.gov.ua, скриншот

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил бойцов Сил специальных операций, воюющих на Бахмутском направлении в Донецкой области, с их профессиональным днем.

"Бахмутское направление, передовые позиции сил специальных операций. Сегодня я здесь, чтобы поздравить наших воинов с их профессиональным днем, почтить их силу. Заслушал доклад командира, пообщался с военными. Очень мощные, очень результативные. Спасибо!" - написал Зеленский в Telegram в субботу.

Сообщение глава государства проиллюстрировал видео, на котором он лично поздравляет бойцов в одном из сооружений на боевых позициях.

видео дня

Смотрите видео - Зеленский приехал на передовую:

Владимир Зеленский на передовой / Скриншот

Ситуация под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что ВСУ продвигаются под Бахмутом. На Бахмутском направлении в Донецкой области ситуация очень напряженная, но украинские воины постепенно продвигаются вперед и освобождают земли, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

Напомним, оккупантов выбили с позиций под Бахмутом. ВСУ продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, рассказал Андрей Ковалев.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге. Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.

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