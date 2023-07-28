Врага выбивают мощным контрбатарейным огнем: ВСУ продвигаются под Бахмутом

Для поддержки своих войск враг сосредоточил значительное количество артиллерии, рассказал Александр Сырский.

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Александр Сырский рассказал о ситуации под Бахмутом / Коллаж: Главред, фото: t.me/osirskiy

На Бахмутском направлении в Донецкой области ситуация очень напряженная, но украинские воины постепенно продвигаются вперед и освобождают земли, заявил командующий Сухопутными войсками Вооруженных сил Украины Александр Сырский.

"Враг яростно цепляется за каждый сантиметр, ведет интенсивный артиллерийский и минометный огонь. В этих условиях очень важно своевременно принимать управленческие решения адекватно сложившейся обстановке и принимать меры по маневру силами и средствами, перебрасыванию частей и подразделений на направления, где наметился успех, или вывода их из-под огня противника", — цитирует его Military Media Center в Telegram.

Командующий Сухопутными войсками отметил, что главная роль в этом процессе принадлежит штабу группировки, офицеры которого проводят анализ обстановки по многим направлениям, готовят предложения и боевые распоряжения войскам.

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"На первый план в наших действиях вышла контрбатарейная борьба", — заявил Сырский.

Кроме того, он подчеркнул, что для поддержки своих войск в районе Клещиевки, Курдюмовки, Андреевки враг сосредоточил значительное количество артиллерии, уничтожение которой является одной из главных задач украинских войск.

На Купянском и Лиманском направлениях противник постоянно атакует, применяя свои профессиональные подразделения. "Каждый день мы отражаем на этих направлениях многочисленные штурмы. Ни одна наша позиция не потеряна", — заявил генерал ВСУ.

Продвижение ВСУ под Бахмутом

Ранее сообщалось о том, что оккупантов выбили с позиций под Бахмутом. ВСУ продолжают наступательные действия сразу на нескольких направлениях, рассказал Андрей Ковалев.

Ранее сообщалось о том, что ВСУ захватили важные высоты под Бахмутом и пошли вперед на Юге. Украинские силы установили контроль над новыми позициями к северо-западу от Клещиевки (7 км к юго-западу от Бахмута) и продвинулись на 1,5 км в районе Раздоловки (19 км к северо-востоку от Бахмута), говорится в отчете.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ВСУ разбили только прибывших в Бахмут кадыровцев.

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