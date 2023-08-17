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Воевать будет до 2025-го: РФ наращивает выпуск "Шахедов" для экономии ракет - WP

Яна Ставская
17 августа 2023, 17:28 обновлено 17 августа, 17:50
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Похоже, путинская Россия намерена воевать с Украиной по меньшей мере еще два года.
Воевать будет до 2025-го: РФ наращивает выпуск 'Шахедов' для экономии ракет - WP
Россия хочет усовершенствовать "Шахеды" для ударов по Украине /коллаж Главреда. Фото: Радио Свобода, Википедия, Telegram Игорь Клименко

Россия намерена к лету 2025 года изготавливать до 6 тысяч дронов-камикадзе по "иранской схеме".

Как сообщает The Washington Post, сейчас на территории РФ - в Татарстане - уже развернут проект по оборудованию мощностей, речь пойдет о наращивании производства БПЛА.

6 тысяч дронов, по мнению авторов проекта, якобы достаточно, чтобы восполнить хроническую нехватку БПЛА на передовой. В случае успеха это позволит Москве сохранить запасы высокоточного оружия и помешать Украине вернуть свои территории, отмечают журналисты.

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Документы, попавшие в The Washington Post, указывают, что Россия - уже под санкциями Запада - достигла определенных результатов по производству "Шахедов", которые способны будут преодолевать расстояние более 1000 км.

Также в документах говорится о попытке россиян усовершенствовать полученные иранские технологии. В частности, страна-агрессор делает эти БПЛА способными автономно координировать удар по целям, что является важным "ходом" во время массированных атак по Украине.

Сейчас, по подсчетам западных аналитиков, завод в Татарстане может самостоятельно разве что собирать уже предоставленные Ираном запчасти в дроны. Самими же россиянами выпущено не более 300 корпусов к иранским БПЛА. В целом, работа завода отстает от заранее составленных графиков как минимум на месяц.

Однако процесс продолжается. Эксперты допускают, что российским захватчикам раньше или позже таки удастся выйти на свой "процент" по производству усовершенствованных дронов-камикадзе.

Отдельно издание публикует полученные от одного из сотрудников этого завода (на условиях анонимности) чертежи, которые якобы являются заготовками российских "Шахедов".

"Шахеды" в войне против Украины

Россия регулярно применяет иранские дроны-камикадзе "Шахеды" во время массированных атак по Украине.

Впервые страна-агрессор применила их в октябре 2022 года, с тех пор всю осень и зиму террористы наносили удары по энергосистеме Украины, пытаясь устроить критической инфраструктуре "блэкаут".

Сейчас иранские БПЛА выполняют скорее отвлекающую цель, истощая ресурсы ПВО ВСУ.

Недавно появилась информация о попытке РФ запустить собственное производство дронов, которые до тех пор Москва импортировала из Ирана.

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