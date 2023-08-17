Не ложатся на бок и спят отдельно от жен: японские секреты сна удивляют наповал

Для кого-то обычаи японцев могут показаться странными, однако они имеют свою историю.

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На чем спят современные японцы? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Сон – это неотъемлемая составляющая нашего физического и психического здоровья. Как известно, около трети своей жизни человек проводит в состоянии сна. Поэтому важно знать секреты глубокого сна. Одна из самых интересных культур, которая изучает и уделяет большое внимание этому аспекту жизни, – это японская культура. Для кого-то обычаи японцев могут показаться странными, однако они имеют свою историю. Сегодня Главред делится интересными деталями об искусстве сна японцев.

Почему японцы спят на полу?

Японцы не случайно выбирают пол местом для сна. Эта традиция имеет глубокие корни. Дело в том, что у Японии субтропический климат, который заставлял граждан страны искать лучшее место для сна. И, конечно же, этим местом стал Пол. Японцы даже делали специальные матрасы из рисовой или другой соломы, которые называются "татами". Эти матрасы имели важные преимущества: они хорошо проветривались и позволяли коже "дышать". В связи с этим японцы не потели во время сна. Эта традиция сохранилась и до сих пор.

К тому же, японцы говорят, что сон на полу является очень полезным для человека. В частности, благодаря сну на полу исчезает боль в спине, формируется правильная осанка, регулируется кровообращение и в целом качество сна намного лучше.

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Почему японцы не спят на подушке?

Современные японцы не спят на подушках, которые набиты перьями или синтетическими наполнителями. Они используют специальные валики, которые чаще всего наполнены гречневой шелухой. Это натуральный и экологически чистый наполнитель, имеющий несколько преимуществ. В частности, гречневая шелуха может адаптироваться к форме головы и шеи, делая сон более комфортным. Сон на таком валике также помогает уменьшить боль в шее и спине.

Почему японцы не спят на боку?

Чаще всего японцы спят на спине, и это объясняет одна народная мудрость: "Святые спят на спине, грешники на животе, цари на правом боку, а мудрые женщины на левом". Мудрость, выраженная этой красноречивой фразой, отражает глубокое отношение не только к физическому, но и к психологическому состоянию человека во время сна.

Почему в Японии муж и жена спят отдельно?

Отличительной чертой украинской культуры является представление о том, что совместный сон пары является ключом к сохранению отношений. Но японское общество имеет совсем другое мнение на этот счет. В Японии важность сна занимает центральное место, и никакие звуки или посторонние движения не должны вмешиваться в этот ритуал. Японцы считают, что глубокий сон может положительно влиять на общее состояние души, а это для них очень важно.

Кроме того, в японской культуре распространена практика, когда матери спят вместе со своими детьми в одной постели. Японцы считают, что совместный сон матери и ребенка позволяет поддерживать оптимальную температуру тела и сердечный ритм малыша, особенно в раннем возрасте, когда это особенно важно. Также близость матери помогает создать комфортные условия для расслабления и успокоения ребенка, что может положительно повлиять на его сон и общее развитие.

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