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Плачевные последствия неизбежны: почему нельзя одалживать соль и спички

Алина Дембицкая
15 августа 2023, 16:25
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Главред рассказывает об одном древнем веровании, которое сохранилось и до нашего времени: почему соседям нельзя давать соль и спички.
соль и спички
Почему нельзя одалживать спички и соль? / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

На протяжении многих веков человечество сталкивалось с огромным разнообразием суеверий и народных примет. С одной стороны, людей привлекало любопытство к неизведанному, а с другой – охватывало чувство страха. Поэтому, чтобы не попасть в какую-то передрягу, люди четко следовали народным верованиям. Эти верования сохранились и до нашего времени, превратившись в часть культурного наследия украинского народа.

Многие из нас знают, что вечером нельзя убирать и выносить мусор. Кроме того, незамужние девушки никогда не сидят в углу стола. А еще, каждый из нас хоть раз стучал по дереву, чтобы не сглазить. И таких верований очень много. Сегодня Главред рассказывает об одном древнем веровании, которое сохранилось и до нашего времени: почему нельзя одалживать соль и спички.

Почему нельзя давать из дома спички?

Если вдруг кто-то из ваших соседей попросил у вас спички, то лучше их не отдавать. Все дело в том, что издавна в народе говорили, что все огненные, а также режущие и колющие предметы дают только тем людям, которым желают зла. Надеемся, вы желаете своим соседям только всего самого наилучшего, поэтому лучше не давайте им такую вещь. И, конечно же, сами никогда не берите спички у их владельца.

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Согласно народному верованию, спички и другие колюще-режущие предметы могут навлечь в жизнь нового владельца разнообразные невзгоды. В частности, в жизни человека будут сильные разочарования и финансовые трудности.

Почему нельзя одалживать соль?

Кроме спичек, одалживать нельзя также и соль. Это связано с тем, что соль считается не только незаменимым ингредиентом во время приготовления блюд, но еще и символом энергии. Поэтому, если вы даете соль своим соседям, то вместе с ней отдаете и часть своей энергии. В результате, в следующие несколько дней после такого "хорошего" дела у вас может быть упадок сил, легкая депрессия и апатия.

Теперь вы знаете, что нельзя давать соседям, чтобы не навредить себе и им. Следуя этим простым советам, в вашей жизни всегда будет царить гармония и изобилие.

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