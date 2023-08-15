"Ракеты резко меняли курс": в Воздушных силах сообщили особенности ночной атаки РФ

Силы ПВО сбили 16 из 24 ракет. Не удалось сбить Х-22, атакующие по баллистической траектории. Оккупанты используют изменение маршрута, чтобы запутать ПВО.

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РФ применяет крылатые ракеты, которые меняют курс, говорит Юрий Игнат/ коллаж: Главред, фото: Львовская ОВА, Минобороны РФ, скрин

Российские оккупанты в ночь на вторник, 15 августа, массово атаковали Украину. Они совершили удар по территории нашего государства ракетами воздушного и морского базирования. Украинской противовоздушной обороне удалось сбить 16 из 24 запущенных захватчиками ракет.

Об этом рассказал спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона. В то же время он подчеркнул, что не может говорить о точных целях оккупантов и конкретных последствиях ударов, чтобы захватчики не сделали из этого выводы.

"Куда именно пытались попасть (российские оккупанты – ред.) – мы об этом публично не говорим. Мы можем говорить по областям, объекты критической инфраструктуры, или возможно военные объекты. О последствиях уже будут сообщать руководители ОВА. Потому что эта информация является чувствительной и враг может сделать определенные выводы", – отметил Игнат.

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Какие ракеты и откуда запускали оккупанты

Он рассказал, что воздушная тревога под утро объявлялась по всей территории Украины. Оккупанты использовали для удара крылатые ракеты воздушного и морского базирования.

Запуски происходили с нескольких направлений. Так, самолеты Ту-22МЗ с двух аэродромов базирования "Шайковка" и "Моздок" выпустили ракеты Х-22 в район города Краматорск Донецкой области. Также были пуски с Каспия – оттуда противник запускал ракеты Х-101 и Х-555 с самолетов стратегической авиации Ту-95. Также запускались "Калибры" с Черного моря.

Игнат рассказал, что удалось уничтожить 16 из 24 вражеских ракет. К сожалению, не удалось уничтожить ракеты Х-22, которые атакуют по баллистической траектории.

Кроме этого, были зафиксированы пуски ракет С-300 или же С-400 по Запорожской и Днепропетровской областях.

По словам представителя Воздушных сил ВСУ, Х-555, Х-101 и "Калибр" – это типичный набор ракет, которые страна-агрессор Россия использует для ударов по Украине. На этот раз захватчики не использовали дроны-камикадзе "Шахед".

РФ применяет крылатые ракеты, которые меняют курс

Одна из главных особенностей ракетных атак России – то, что оккупанты применяют крылатые ракеты, которые во время движения меняют свой маршрут. Таким образом захватчики пытаются запутать украинскую противовоздушную оборону.

"Человек, который пишет сообщение в нашем Telegram-канале, пишет фактически три слова, чтобы быстрее сообщить, а ракета в то время уже разворачивается в другую сторону. Поэтому враг программирует маршруты ракеты, чтобы запутать противовоздушную оборону, ввести нас в заблуждение. В конце концов, Воздушные силы готовы к таким вещам. Единственный вопрос, что нам нужно больше средств, чтобы больше ракет уничтожать на подступе к нашим границам", – подчеркнул Игнат.

Кто такой Юрий Игнат Украинский военнослужащий, полковник Вооруженных сил Украины, спикер Воздушных сил ВСУ, участник российско-украинской войны. Кавалер ордена Даниила Галицкого (2022). Юрий Игнат окончил Львовский институт при Национальном университете "Львовская политехника" (с 2009 года - отдельная Национальная академия сухопутных войск) по специальности "Военная журналистика". По состоянию на 2017 год – начальник отдела редакции Воздушных сил Центрального печатного органа Министерства обороны Украины "Народная армия". В настоящее время — начальник службы по связям с общественностью командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

Ракетные удары оккупантов по Украине

В ночь на 14 августа РФ атаковала Одессу дронами и ракетами. Оккупанты применили 15 дронов и восемь ракет "Калибр". Силами ПВО все атаки были отбиты. Вспыхнули пожары. В результате ракетного удара пострадали трое сотрудников супермаркета.

В ночь на 15 августа российские оккупанты массово ударили по Украине. РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком, Запорожье, Славянске. В результате атаки по Луцку погибли три человека, еще несколько пострадавших в больнице. В Днепре два человека пострадали: 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, 70-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Во Львове четыре человека получают медицинскую помощь.

Напомним, военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов отмечал, что РФ изменила тактику ударов и за раз выстреливает по 30 ракет, а не 80-100. Оккупанты уже не привязываются так сильно к выдающимся датам из-за недостатка ракет, но могут устроить обстрел на День независимости или День флага.

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