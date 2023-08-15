РФ изменила тактику ударов и за раз выстреливает по 30 ракет, а не 80-100 –Жданов

Оккупанты уже не привязываются так сильно к выдающимся датам, но могут устроить обстрел на День независимости или День флага.

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РФ может устроить обстрел на День независимости или День флага, считает Олег Жданов/ коллаж: Главред, фото: Главред, Минобороны РФ

Страна-агрессор Россия немного изменила свою тактику ударов по Украине из-за недостатка ракет. Сейчас российские оккупанты устраивают атаки, больше привязываясь к реалиям войны, а не к выдающимся датам, как они делали раньше.

Такое изменение тактики связано с нехваткой ракет в РФ. Об этом рассказал военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью Главреду.

По словам эксперта, нынешние удары оккупантов по Украине не наносятся вовсе без причины. Захватчики уже больше ориентируются на реалии войны, а не на знаковые даты. Хотя есть и исключения.

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"Например, удары по Одессе объяснялись тем, что России нужно было разрушить зерновое соглашение. Хотя в последнее время, совершая удары, Россия больше пытается привязываться к реалиям войны, чем раньше. Тем не менее, "скрепы" срабатывают и на определенные знаковые даты. В последние дни, как видите, никаких дат не было, а обстрелы были, поэтому противник действует, исходя именно из военной необходимости", – отметил Жданов.

При этом военный эксперт не исключает варианта, что страна-агрессор Россия вполне может устроить обстрел на День независимости или День флага. Также в дальнейшем россияне вполне могут устраивать атаки в знаковые даты. Но часто это делать оккупантам не удастся, ведь их запасы ракет исчерпываются.

"Впрочем, привязка к датам, в принципе, будет не столь существенной, потому что ракет Россия уже особо не набрасывается. В РФ уже нет возможности действовать так, как в свое время делал Суровикин, когда за раз выстреливалось по 80-100 ракет. Посмотрите на недавние обстрелы – Россия выстреливает за раз примерно 30 ракет, да и то там такая "сборная солянка", когда запускают всё, что сумели насобирать", – отметил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Ракетные удары РФ по Украине

Напомним, в ночь на 14 августа РФ атаковала Одессу дронами и ракетами. Оккупанты применили 15 дронов и восемь ракет "Калибр". Силами противовоздушной обороны все атаки были отбиты. Вспыхнули пожары. Пострадали трое сотрудников супермаркета.

В ночь на 15 августа российские оккупанты массово ударили по Украине. РФ ударила ракетами, взрывы раздавались в Днепре, Львове, Луцке, Хмельницком, Запорожье, Славянске.

В результате ракетного удара по Луцку погибли три человека, еще несколько пострадавших в больнице. В Днепре два человека пострадали: 59-летняя женщина получила легкие повреждения и будет лечиться дома, 70-летнего мужчину госпитализировали в состоянии средней тяжести. Во Львове четыре человека получают медицинскую помощь.

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