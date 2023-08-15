Пока Путин правит РФ, трибунал вряд ли возможен - Госдеп США

В Госдепе США сомневаются, что российский диктатор Владимир Путин может быть арестован в то время, когда он является президентом.

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Пока Путин возглавляет РФ, трибунал вряд ли возможен / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот

Пока Владимир Путин остается президентом страны-агрессора РФ, маловероятно, что он будет арестован и трибунал над ним вряд ли возможен. Об этом сказала представитель Госдепа по глобальному уголовному правосудию, посол США по особым поручениям глобального уголовного правосудия Бет ван Скаак в интервью изданию Бабель.

Если арест Путина и произойдет, то это будет, когда глава Кремля уже не будет президентом.

По ее словам, национальные суды не могут преодолеть иммунитет главы государства.

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"Если он окажется под стражей иностранного суда, МУС или украинской специальной палаты, то скорее всего это произойдет потому, что он больше не будет главой государства", – заявила ван Скаак.

В то же время это не означает, что нельзя начать расследование, подготовить обвинительные акты против Путина и других российских чиновников, в частности, против чиновников министерства обороны России, которые планировали и осуществляли агрессивную войну, но не имеют иммунитета.

"Эти люди должны ответить за преступление агрессии, за любые военные преступления и зверства. Поэтому Специальная палата для рассмотрения обвинений все равно имеет смысл", – подчеркнула представитель Госдепа.

Ордер на арест Путина

17 марта 2023 года стало известно о том, что Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина. Помимо Путина орден был выдан на имя уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Алексеевны Львовой-Беловой.

Австрия готова арестовать Путина и передать его в Гаагу. Иммунитета перед Международным уголовным судом в Гааге нет даже у руководителей государств, резонно напомнили в австрийском министерстве юстиции.

В правительстве премьер-министра Венгрии Виктора Орбана не видят законных оснований для ареста Путина, который начал кровавую войну против Украины. Глава аппарата премьер-министра Венгрии Гергели Гуляш заявил, что страна не будет арестовывать российского диктатора Владимира Путина даже после выдачи соответствующего ордера. Стоит отметить, что Венгрия ранее подписала и ратифицировала Римский устав Международного уголовного суда.

Что такое Римский статут Римский статут – это главный документ работы Международного уголовного суда в Гааге. Он регулирует его работу, определяет виды наказания и функции Ассамблеи государств-участников. Статут одобрили в 1998 году, документ вступил в силу в июле 2002 года. Его подписали и ратифицировали 122 страны, 31 страна только подписала. США, Россия, Израиль и Северный Судан сначала поставили свои подписи, но передумали и отозвали их. Статут определяет полномочия суда в Гааге по расследованию масштабных преступлений: геноцида, преступлений против человечества, военных преступлений. После ратификации Римского статута государство становится участником Международного уголовного суда, а преступления ее граждан или совершенные на ее территории – подсудными суду в Гааге. Украина подписала Римский статут еще 20 января 2000 года, но так и не ратифицировала его, хотя после соглашения об Ассоциации с ЕС в 2014 году сделать это является одним из ее прямых международных обязательств. Статут предусматривает возможность, что и без ратификации государство может признать юрисдикцию суда по определенным делам, подав об этом должное заявление. Украина признала его юрисдикцию по двум вопросам двумя заявлениями Министерства иностранных дел, поданными 17 апреля 2014 года по делам Майдана и 8 сентября 2015 года – о преступлениях против человечности и военных преступлений, совершенных на ее территории.

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