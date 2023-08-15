В ГУР рассказали, вернутся ли в Украину "вагнеровцы" воевать против ВСУ

Представитель ГУР Минобороны Андрей Черняк рассказал, есть ли угроза вторжения вагнеровцев из Беларуси и какая сейчас роль ПВК.

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Риска вторжения пригожинских наемников с территории Беларуси в ближайшее время нет - ГУР / коллаж Главред, фото УНИАН

У ГУР Минобороны пока отсутствуют данные по поводу того, могут ли участники ЧВК "Вагнера" вернуться воевать в Украину на сторону российских оккупантов. Об этом сообщает портал РБК-Украина со ссылкой на слова представителя ГУР украинского Минобороны Андрей Черняк.

В то же время, говорит офицер, риска вторжения пригожинских наемников с территории Беларуси в ближайшее время нет.

"Вернутся ли они на войну против нашего государства после попытки неудачного бунта в России и понесенных потерь, в частности под Бахмутом? У нас пока нет ответа на этот вопрос, но держим остатки армии Пригожина в поле зрения. Однако по состоянию на ближайшие недели угрозы вторжения "вагнеровцев" с территории Беларуси нет", ‒ сказал Черняк.

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Офицер, однако, не исключил, что некий скрытый набор в "Вагнер" может продолжаться.

"Собственно, Пригожин ведь говорил, что якобы собирается вернуть свою армию наемников в африканские страны. В целом, по нашим оценкам, на территорию Беларуси было перемещено 6400 "вагнеровцев". Они занимаются тем, что проводят военные учения для белорусов на местных полигонах", ‒ сказал он.

Угроза "Вагнера" из Беларуси

Напомним, что боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 ед. техники. Наемники ЧВК Вагнер Евгения Пригожина пополняют свои ряды в Беларуси и обустраиваются в селе Цель Осиповицкого района, где они сделали свой лагерь.

Вертолеты Беларуси пересекли границу Польши. Польша увеличит численность войск на границе с подконтрольной агрессору России Республикой Беларусь из-за инцидента с вертолетами режима Александра Лукашенко.

Речь идет о том, что два вертолета Воздушно-космических сил Беларуси 1 августа пересекли воздушную границу Польши. Белорусские войска проводили совместные учения с боевиками ЧВК Вагнер. Вертолеты летели очень низко, поэтому польским средствам слежения обнаружить их было сложно.

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