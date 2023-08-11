'Вагнер' присоединится к армии Беларуси: в разведке предупредили об угрозе на границах НАТО

Британская разведка раскрыла, что наемники террористической группировки "Вагнер" присоединяются к армии Беларуси на границах НАТО.

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"Вагнеровцы" присоединяются к армии РБ / коллаж: Главред, фото: Минобороны Беларуси, СБУ

В Министерстве обороны Великобритании сообщили, что часть белорусской армии проведет учения возле стран НАТО. Их будут инструктировать наемники группы "Вагнера".

Как сообщили в сводке Минобороны Великобритании в Twitter, что 6-я отдельная гвардейская механизированная бригада (6 ОГМБ) проведет учения в районе Гродно на северо-западе Беларуси, недалеко от польско-литовской границы. В министерстве заявили, что учения призваны учесть уроки, которые были сделаны российскими военными в Украине.

"Существует реальная возможность того, что к белорусским войскам присоединится небольшое количество советников группы "Вагнера" в качестве инструкторов", - отметили в сводке.

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По данным британской разведки, специальные учения, вероятнее всего, являются частью обычного учебного цикла белорусских военных. Базовый гарнизон 6 ОГМБ находится в Гродно, и маловероятно, что соединение в настоящее время развернуто со вспомогательными средствами, необходимыми для приведения его в боеспособность.

"Однако Россия почти наверняка стремится позиционировать белорусские силы как выступающие против НАТО", - отмечают в Минобороны Британии.

Угроза "Вагнера" из Беларуси

Напомним, что боевики Вагнер стянули в Беларусь более 700 ед. техники. Наемники ЧВК Вагнер Евгения Пригожина пополняют свои ряды в Беларуси и обустраиваются в селе Цель Осиповицкого района, где они сделали свой лагерь.

Вертолеты Беларуси пересекли границу Польши. Польша увеличит численность войск на границе с подконтрольной агрессору России Республикой Беларусь из-за инцидента с вертолетами режима Александра Лукашенко.

Вагнеровцы двинулись к Сувальскому коридору. На запад Беларуси движутся более 100 наемников ЧВК "Вагнера". Моравецкий подчеркивает, что возможна гибридная атака на польскую территорию.

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