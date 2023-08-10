Украинские защитники разгромили склад боеприпасов и пункт управления оккупантов

Артиллерийские подразделения на протяжении этих суток выполнили 1678 успешных огневых задач.

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Тарнавский раскрыл ситуацию на Таврическом направлении / коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр имени Константина Пестушко

Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский сообщил о ситуации на Таврическом направлении.

Бригадный генерал в своем Telegram рассказал, что на Таврическом направлении продолжается работа Сил обороны. Артиллерийские подразделения в течение суток выполнили 1678 огневых задач.

За последние сутки потери врага убитыми, ранеными и пленными составили 279 человек (погибшие - 73, раненые - 206). Украинские защитники уничтожили 18 единиц военной техники противника.

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"В частности, 4 танка, 6 ББМ, 4 артиллерийских системы и минометы,1 БПЛА, 3 единицы автомобильной техники. Также были уничтожены 1 склад боеприпасов, 1 пункт управления БпЛА и 1 логистический центр. Силы обороны Украины работают. Слава Украине!", - сообщил Тарнавский.

Напомним, что Силы обороны удержали ключевые позиции на нескольких направлениях. На Лиманском направлении подразделения оперативного назначения НГУ удерживают занимаемые рубежи и не допустили потери территорий.

За прошедшие 24 часа враг потерял около 300 военных. В ВСУ сообщили, что армия Украины бьет войска РФ в направлении Мелитополя, враг контратакует. Воины уничтожают силы и средства войск агрессора России и постепенно освобождают территории.

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