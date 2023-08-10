Байден потребует от Конгресса мощную помощь для Украины: куда распределят

Байден планирует попросить выделить Конгресс еще 25 миллиардов долларов.

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Байден планирует требовать от Конгресса 25 миллиардов долларов для Украины / коллаж: Главред, фото: Википедия, ОПУ

Президент США Джо Байден хочет подать в Конгресс запрос на дополнительное финансирование в размере не менее 25 миллиардов долларов.

По словам источников Bloomberg, дополнительный запрос будет включать примерно 12 миллиардов долларов на ликвидацию последствий стихийных бедствий и 13 миллиардов долларов на оборону, включая помощь Украине. Средства чрезвычайных ситуаций не будут ограничиваться бюджетом.

"Таким образом он создаст возможную борьбу с республиканцами, которые менее желают оказывать дальнейшую финансовую поддержку войне в Украине", - отметили в издании.

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Известно, что административно-бюджетное управление Белого дома отказалось от комментариев.

Военная помощь Украине

Напомним, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16. Сейчас у американской стороны пока нет официальных заявлений по поводу деталей предстоящих тренировок украинских пилотов на F-16.

Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре. США планируют в августе отправить несколько Abrams в Германию - там танки пройдут окончательную модификацию. После этого танки будут отправлены в Украину.

ФРГ и Дания передают Украине десятки Leopard 1A5. Ранее исполняющий обязанности министра обороны Дании Троельс Лунд Поульсен заявил, что Дания и Германия передадут Украине 80 танков Leopard 1.

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