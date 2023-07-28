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Первые танки Abrams прибудут в Украину в сентябре - Politico

Анна Ярославская
28 июля 2023, 06:47 обновлено 28 июля, 06:57
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США планируют в августе отправить несколько Abrams в Германию - там танки пройдут окончательную модификацию. После этого танки будут отправлены в Украину.
Танк Abrams, флаг США
Танки Abrams будут в Украине в сентябре - СМИ / Википедия, УНИАН

Первые американские танки Abrams могут появиться на поле боя в Украине в сентябре 2023 года. Об этом пишет издание Politico со ссылкой на источники.

Как сообщает издание, США планируют в августе отправить несколько Abrams в Германию - там танки пройдут окончательную модификацию. После завершения этого процесса танки будут отправлены в Украину.

Как сообщил представитель оборонной отрасли и помощник конгрессмена, первая партия Abrams будет включать от 6 до 8 танков. Всего США планируют отправить 31 танк, что равно одному украинскому батальону.

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Представитель Пентагона полковник Мартин О'Доннелл заявил, что США работают над тем, чтобы доставить танки в Украину как можно быстрее. При этом он отказался назвать конкретные сроки.

По словам одного из источников Politico, первая серия модификаций танков уже сделана. Однако пока непонятно, успеют ли Штаты завершить все необходимые работы до конца августа.

Отмечается, что перед тем, как украинские военные смогут начать эксплуатацию танков, они должны завершить курс обучения продолжительностью примерно 10 недель на армейской базе Графенвер в Германии. По словам чиновника Пентагона, это обучение украинцы планируют завершить в августе.

Танки Abrams для Украины

Президент США Джо Байден 25 января подтвердил намерения передать Украине 31 танк M1 Abrams. Вместе с танками США "как можно быстрее" обеспечат подготовку украинских военных и предоставят запчасти.

5 апреля стало известно, что в Министерстве обороны США заканчивают закупку необходимого оборудования для обучения украинских танкистов.

6 апреля сообщалось, что Министерство обороны США заключило контракт с производителем военной техники General Dynamics Land Systems на изготовление танков Abrams. Изготовленная бронетехника будет передана Вооруженным силам Украины.

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