'Приоритетные задачи': генерал раскрыл, почему ВСУ сейчас атакуют мосты на Херсонщине

Уничтожение мостов - это одна из приоритетных задач на определяющих направлениях, особенно на юге, подчеркнул Маломуж.

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Маломуж объяснил, для чего ВСУ сейчас атакуют мосты / коллаж: Главред, фото: Главред, t.me/hueviyherson

Бывший глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж в интервью Главреду рассказал, чем для оккупантов были важны Чонгарский и Генический мосты и объяснил, почему именно сейчас начали наноситься удары по этим мостам.

"Готовясь к наступлению, наши войска работают над уничтожением и разрушением стратегических направлений поставок противника, чтобы не допустить поддержки ресурсами российских войск, находящихся на нашей территории - они не должны накопить резервы, боеприпасы и огневые средства. Мы уже диктуем свои условия. И для того, чтобы мы успешно не только оборонялись, но и наступали, в том числе готовились к широкомасштабным наступательным операциям, надо разрушить логистику врага и ряд его объектов: ударные системы, склады боеприпасов, нефтебазы, мосты, автомобильные и железнодорожные дороги и другие второстепенные сообщения, которыми вынужденно пользуются россияне для обеспечения своих потребностей. Мы предпринимаем целый комплекс действий, чтобы тыл врага не был обеспечен ничем", - пояснил генерал армии Украины.

Маломуж подчеркнул, что уничтожение мостов - это одна из приоритетных задач на определяющих направлениях, особенно на юге.

"Это создаст предпосылки для нашего наступления, если группировка врага не сможет получать поддержку, новую "кровь" (боеприпасы, военную технику, человеческие ресурсы). Если не будет такой поддержки, враг не выдержит на поле боя и будет вынужден отступать, когда ВСУ будут наступать", - добавил эксперт.

По словам генерала армии, украинские военные будут придерживаться такой стратегии наступления, которая будет предусматривать многоплановые удары по мостам, фронту, резервам, командным пунктам, складам, системам управления и радиолокационным системам, которые пытаются противодействовать нашим беспилотникам.

"Когда мостов не будет, враг будет дезориентирован не только в плане поставок - он будет лишен путей, которыми можно бежать. При таких условиях российским оккупантам придется либо погибать, либо сдаваться", - пояснил Маломуж.

Смотрите видеоверсию интервью с Николаем Маломужем о последствиях ударов по Геническому и Чонгарскому мостам:

Контрнаступление ВСУ: ситуация на фронте

Напомним, что украинские военные удержали оборону ключевых позиций. На Купянском направлении подразделения НГУ "Омега" совместно с подразделениями ВСУ удержали господствующие высоты вокруг поселений Ольшана и Новоселовское.

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