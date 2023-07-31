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РФ ждут сюрпризы, ВСУ прорвутся и выйдут на границы 1991 года – командующий НГУ

Андрей Ганчук
31 июля 2023, 15:11 обновлено 31 июля, 15:11
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Армия Украины найдет лазейку и нанесет удар по оккупантам России, после чего они лишатся многих захваченных территорий, сказал Александр Пивненко.
ВСУ, Крым
У Украины нет другого выхода, кроме как выйти на свои границы 1991 года - Пивненко / Коллаж: Главред, фото: 17 ОТБр, УНИАН

Вооруженные силы Украины в ходе контрнаступательной операции рано или поздно обнаружат слабое место в "обороне" российских оккупантов и смогут осуществить прорыв. Захваченный Крым одним махом освободить не удастся, однако россиян еще ждут "сюрпризы". Об этом заявил командующий Национальной гвардией Александр Пивненко.

В интервью Украинской правде он рассказал о том, что сейчас не следует ожидать, что ВСУ дойдут до Крыма "за один бросок". Военная операция продолжается и российских захватчиков все еще ожидают сюрпризы.

"Если мы идем вперед, это уже результат. То есть все же помнят ту операцию на Изюмском направлении и думают, что так оно будет. Но нет, так не бывает. Для нас каждый метр — это уже результат", - отметил Пивненко.

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По его словам, армия Украины в один момент найдет брешь в оборонительных редутов оккупантов и нанесет удар. Нужно время, чтобы освободить все свои территории в рамках международно признанных границ.

"И не факт, что это будет там, где все думают. Мы найдем лазейку и зайдем. И они лишатся многих наших территорий. Мы знаем, что у нас нет выхода — мы дойдем до границ 1991 года. На это нужно время", - подчеркнул Александр Пивненко.

Возвращение Крыма в состав Украины

Украина намерена освободить Крым вне зависимости от того, какую позицию по этому вопросу будет занимать Запад, сказал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По его словам, как только у войск появится нужное оружие, оно будет применено по захватчикам на Крымском полуострове.

30 июня в захваченном Крыму прогремели мощные взрывы. В Министерстве обороны оккупантов РФ заявили, что захваченный полуостров атакован 25-ю беспилотниками. Во всем обвинили Украину, однако никаких доказательств приведено не было.

ВСУ в Британии готовятся к операции по возвращению Крыма, написало британское издание Express. Согласно данным журналистов, в Англии подготовят 2000 элитных бойцов, которые примут участие в наступлении на оккупантов России в Крыму с целью деоккупации Крымского полуострова до Рождества.

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