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В Крыму прогремели мощные взрывы: оккупанты пожаловались на атаку десятков БПЛА

Алексей Тесля
30 июля 2023, 08:43 обновлено 30 июля, 08:48
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Крым атаковали 25 беспилотников самолетного типа, утверждают в минобороны РФ.
крым
В районе Тарханкута гремели сильные взрывы / Коллаж: Главред, Фото: УНИАН, Google/maps

Серия новых взрывов прогремела в захваченном Россией Крыму в ночь на воскресенье, 30 июля.

Оккупанты РФ заявили о работе противовоздушной обороны по якобы десяткам беспилотников. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на минобороны России.

При этом российские военные заявили о том, что атака якобы была организована со стороны Украины.

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В сообщении подчеркивается, что Крым атаковали 25 беспилотников самолетного типа.

"16 украинских БпЛА уничтожены огнем средств ПВО. Еще 9 украинских беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, не достигнув цели, потерпели крушение в акватории Черного моря и в районе мыса Тарханкут", — рассказали в минобороны РФ.

Российские оккупанты добавили, что пострадавших и разрушений нет.

Ранее Евгений Киселев раскрыл сценарий освобождения Крыма. Возвращение захваченного РФ Крыма будет долгим и сложным процессом с сочетанием военных и дипломатических усилий, который может растянуться на годы, заявил журналист, телеведущий и политический аналитик Евгений Киселёв.

Ранее Тарас Загородний оценил сценарий поражений России. Украина после выхода на берег Азовского моря получить возможность наносить удары по оккупантам страны-агрессора России в Крыму, считает он.

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко ранее сказал, что ВСУ Крым освободят быстрее, чем Донецкую и Луганскую области. По его словам, Донбасс тяжелее освобождать, потому что он географически находится ближе к территории агрессора России.

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