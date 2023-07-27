"За Крым будут держаться зубами": Загородний оценил сценарий поражений России

Украина после выхода на берег Азовского моря получить возможность наносить удары по оккупантам страны-агрессора России в Крыму, считает Тарас Загородний.

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В России могут принять решение о выходе с оккупированного юга, но не из Крыма - Загородний / Коллаж: Главред, фото: Главред, УНИАН

Пока оккупанты России не демонстрируют признаков намерений выйти из оккупированных районов Запорожской и Херсонской областей. Российская верхушка может принять решение о выходе с юга и даже Донбасса, однако за захваченный Крым они будут держаться до последнего. Об этом заявил политический эксперт Тарас Загородний.

В интервью Главреду он рассказал о том, что на данный момент нет никаких признаков, которые указывали бы на готовность россиян уйти из оккупированных частей Херсонской и Запорожской областей. Но на такой сценарий могут пойти так называемые "российские элиты".

По словам эксперта, они могут уступить захваченный юг, Донбасс, но будут до последнего держаться зубами за оккупированный Крым.

"Пока этих признаков (готовности выходить с юга Украины, - ред.) мы не видим. Российские войска окопались там серьезно за эти девять месяцев. Но я не исключаю, что все-таки российские элиты ("партия почетной капитуляции") готовы уйти с юга Украины и даже Донбасса. А вот за Крым они пока что будут держаться зубами и бороться. Однако после выхода Украины на берег Азовского моря появятся предпосылки к тому, что и Крым будет под ударами", - подчеркнул Тарас Загородний.

Смотрите видео, в котором Загородний рассказал, как оккупанты России будут цепляться за Крым:

Напомним, военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко ранее сказал, что ВСУ Крым освободят быстрее, чем Донецкую и Луганскую области. По его словам, Донбасс тяжелее освобождать, потому что он географически находится ближе к территории агрессора России.

Военнослужащий ВСУ Евгений Карась считает, что украинские войска Мелитополь освободят в 2023-м, в Крым – в 2024-м году.

Как полагает Карась, армия Украины способна освободить оккупированные районы Херсонской и Запорожской областей уже в текущем году.

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