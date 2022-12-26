Центр влияния в НАТО уйдет в Восточную Европу, Украина и Польша будут задавать тон – Загородний

Со временем Украина будет влиять на процессы в России, на Кавказе и, возможно, за Уралом, считает политический аналитик.

Старая Европа боится усиления Украины и ее вступления в ЕС и НАТО, считает Загородний / Главред

Одной из целей войны против Украины российское руководство называло отказ нашей страны от намерения вступить в НАТО и Евросоюз, однако убийством украинских граждан и разрушением украинских городов Россия добилась прямо противоположного результата. Украина не только не отказалась от планов стать членом НАТО и ЕС, но и существенно продвинулась на этом пути.

Так, например, украинская армия успешно переходит на стандарты НАТО, украинские военнослужащие проходят обучение в странах Альянса, а также осваивают и эффективно применяют на фронте образцы западных вооружений. Также произошли сдвиги на пути евроинтеграции – уже после начала полномасштабной войны России против Украины страны члены Европейского Союза проголосовали за предоставление нашей стране статуса кандидата на вступление в ЕС.

Политический и экономический эксперт Тарас Загородний в интервью Главреду рассказал, каковы перспективы сближения Украины с НАТО и ЕС в 2023 году, что или кто является помехой на этом пути, почему Старая Европа боится усиления Украины и ее вступления в НАТО и Евросоюз, а также когда нашу страну могут принять в эти организации.

Как вы оцениваете перспективы сближения Украины с НАТО и ЕС? Возможны ли какие-либо подвижки в этих процессах в 2023 году?

В НАТО мы будем интегрироваться быстрее, чем в Евросоюз.

Если бы решение о приеме Украины в НАТО принимали военные, этот вопрос решился бы сразу. Потому что, во-первых, наша страна успешно переходит на стандарты Альянса, а, во-вторых, демонстрирует военный потенциал, способный защитить страны НАТО. По сути, сегодня украинская армия и украинский народ работают за весь Альянс.

Блок НАТО создавался как организация, способная противостоять Советскому Союзу и обеспечивать безопасность Европы. И при всех нюансах Альянс оказался эффективен: он существует 70 лет, и за это время на его территории не происходило серьезных конфликтов. Единственное исключение – вопрос о Северном Кипре, возникший в 70-е годы, когда были небольшие стычки между странами НАТО – Турцией и Грецией.

Относительно необходимости приема Украины в НАТО среди ряда стран Альянса сложился консенсус, в первую очередь, речь идет о странах Восточной Европы. Война показала, что Старая Европа, прежде всего, Франция, Германия и Италия, неспособны обеспечить безопасность Европы. Более того, они стали одним из движителей войны в Украине, потому что при их молчаливом согласии началась эта война. Косвенной причиной этой войны стала также невнятная политика США при Обаме, когда России простили войну против Грузии в 2008 году.

Поэтому Украина только усилит НАТО, и в самом Альянсе это понимают. Хотя еще будут звучать разные мнения, ведь Старая Европа осознает, что центр тяжести и безопасности в НАТО перемещается в Восточную Европу, а стержнем этой безопасности и самого блока теперь станут Украина, Польша, страны Балтии и Скандинавии – все страны, находящиеся в непосредственной близости от России. Эта рациональная концепция, скорее всего, будет поддержана британцами и американцами, соответственно, интеграция Украины в НАТО может произойти быстрее.

Вступление Украины в НАТО очень выгодно, в том числе, с точки зрения экономики. Ведь если будет создана зона стабильности и безопасности, станет понятно, в какую страну инвестировать деньги.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг уже заявил, что после войны Украина будет принята в Альянс. Но, думаю, все будет зависеть от того, как быстро Украине удастся восстановить территориальную целостность и вернуть все оккупированные территории, включая Крым.

Так что Украина активно интегрируется в НАТО уже сейчас. Фактически ВСУ уже являются неформальной частью войск НАТО, плюс идет активное обучение украинских солдат. В этом направлении мы движемся довольно быстро.

А Евросоюз…

А вот перспектива вступления Украины в Евросоюз имеет очень много нюансов. Причина проста – Украину не хотят видеть в ЕС. Наше членство в ЕС всегда было страшным сном европейцев, в первую очередь, Старой Европы: там понимают, что в таком случае контрольный пакет управления Евросоюзом перейдет к Восточной Европе, и центром принятия решений станет, в том числе, Украина. Посмотрите хотя бы по выборам в Европарламент и по тому, сколько в ЕП будет украинских депутатов. Восточная Европа будет искать центры влияния в Украине и Польше, понимая, что защитить и лавировать между центрами влияния диктата Германии, Франции и Италии могут только они. Не зря немцы сейчас заговорили о том, что нужно сменить принцип консенсусного решения в ЕС на принцип большинства голосов. Они понимают, что теряют влияние, а потому начинают проводить централизацию управления Евросоюзом. А раз так, то возникает вопрос – а нужен ли нам такой ЕС.

Я сторонник экономической интеграции, получения инвестиций, а этот вопрос вполне решает наше вступление в НАТО. Это лучше, чем идти под диктат Евросоюза с непонятным статусом. Ведь элиты Германии, Франции и Италии ненавидят Украину всей душой, потому что мы им испортили сладкую жизнь на коррупционных деньгах Кремля, а Украина не позволит им вернуться к формату business as usual, как это было до 24 февраля. Они будут пытаться разными способами приструнить Украину, однако им это вряд ли удастся.

Другой момент – стандарты ЕС. Многие украинцы сейчас не по своей воле столкнулись с Европой – с Европой не туристической. Оказалось, что по многим направлениям Украина – более прогрессивная страна, чем тот же Евросоюз. Оказалось, что уровень финансовых услуг, работы банков в ЕС на дремучем уровне – в Украине о таком уже давно забыли. Например, если ты открываешь банковскую карту в ЕС, ее до сих пор через две-три недели присылают по почте, причем в двух конвертах (отдельно пин-код и карту). Оказалось, что и медицина в ЕС не такая красивая, как рассказывали: украинская медицина по некоторым параметрам оказалась более доступной, чем в ЕС. Да и по многим другим параметрам ЕС находится на дремучем уровне, по сравнению с Украиной.

Поэтому еще вопрос – кто и на чьи стандарты должен переходить.

Да, в Украине есть проблемы, этого нельзя отрицать. Есть коррупция и другие проблемы. Но если бы уровень коррупции был настолько высок, как нас всегда убеждали немцы, то ни один государственный институт так бы не работал. А у нас армия работает, даже Укрзализниця работает. В полностью коррумпированном обществе так бы не было: при первом же стрессе все бы развалилось.

Украина должна определиться, в каком формате она себя видит в ЕС, нужно ли ей это, и в каком статусе она туда будет входить. Если нам немцы будут диктовать, как нужно жить, не исправляя самих себя, например, в вопросе коррумпированности немецких элит российскими деньгами, то зачем нам это. А в Германии что-то не видно никаких посадок – будто никто ни разу не брал у России деньги. Потому еще вопрос – насколько все это будет соответствовать безопасности Украины.

После этой войны с Россией мы должны понять, что Украине нужно решить несколько вопросов. Главный из них – вопрос безопасности. Помимо этого, вопрос развития собственного ВПК, замкнутых производств, реиндустриализации страны, безопасности торговых путей, а также вопрос нестабильности на территории России. Ведь Россия никуда не денется после победы Украины, она будет похожа на Германию после Первой мировой войны – униженной, оскорбленной и выплачивающей репарации.

Плюс перед Украиной еще будет стоять вопрос нестабильности Турции, поскольку пока не ясны амбиции турков. Турция – авторитарное государство, которое контролирует Босфор. Мы сейчас радуемся, что Турция перекрывает кислород России, но вдруг ей что-то не понравится в нашей стране, и она начнет перекрывать Босфор для нас? А речь идет о нашем экспорте. Соответственно, у нас должна меняться структура экспорта: физические объемы экспорта должны стать меньше – нужно везти не зерно, перевозку которого легко перебить, а продукты переработки; нужно искать новые надежные маршруты перевозки экспорта, скорее всего, через Польшу. Ключевым вопросом для нас будет Беларусь, потому что через Беларусь – это самый короткий путь на балтийские порты.

Очень много вопросов, свидетельствующих о том, что интересы Старой Европы и Восточной Европы сильно расходятся, в первую очередь, по вопросам безопасности. Германия всегда будет тяготеть к России, потому что у РФ есть все, что нужно для немецкой промышленности: сырье, рынок сбыта, пути в Китай. А у немцев есть все, что нужно России: технологии и т.д. Именно поэтому немцы так пытаются разделить Путина и Россию, рассказывая, что нет никакой коллективной ответственности, а россияне – просто жертвы. То есть русофильство в Германии будет продолжаться, что не в интересах Восточной Европы. А Украина, Польша, страны Балтии прекрасно знают, кто такие русские.

Потому, когда речь идет об интеграции Украины в ЕС, нас больше должна интересовать не та туфта, которую нам рассказывают о европейских ценностях – Украина сейчас является центром европейских ценностей и свободы, которые предала Старая Европа. Нас должны интересовать очень конкретные вещи: рынки сбыта, увеличение квот, реальная зона свободной торговли, получение технологий для модернизации украинской экономики в своих интересах, а не в интересах немецких компаний.

Если с Евросоюзом понятно, что Старая Европа не хочет нас там видеть, а потому вступление Украины в ЕС под вопросом, то что можно сказать о НАТО – кто или что будет главными помехами на пути Украины в НАТО?

В первую очередь – откровенные союзники Кремля. Венгрия точно. Турция будет пытаться выдвигать свои условия. Все остальные страны если и будут придумывать какие-то предлоги, то давление Вашингтона, Лондона и стран Восточной Европы заставит их замолчать. Потому что НАТО – это рациональная организация, никто не хочет платить за безопасность других стран.

Украина показала свою способность защищаться, потому она усилит блок НАТО. Она будет сдерживать и Россию, и Турцию в черноморском регионе, у нее должна быть сильная армия, дальнобойные ракеты собственного производства, мощные спецслужбы. Украина должна играть роль Израиля в Восточной Европе – нормального справедливого полицейского, который будет активно влиять на процессы, происходящие в России, на Кавказе, а, возможно, и дальше за Уралом.

Что касается спецслужб, то у нас, по сути, уже есть свой Моссад – это СБУ, которая после снятия Баканова и прихода на его место боевого офицера, который воевал в Гостомеле, Малюка демонстрирует совершенно другие результаты: трусят Московский патриархат, спецоперации осуществляются и на территории Украины, и на территории России, дроны прилетают в нефтетерминалы в Новороссийске.

Россию так или иначе будут сдерживать украинские спецслужбы и украинская армия. Будет вестись постоянный мониторинг происходящего в РФ, организация "случайных самоубийств" людей, которые строят планы против Украины. Они будут действовать так, как Израиль, который 20 лет не дает Ирану создать ядерную бомбу. Контроль над подобными процессами в России Украина будет вынуждена взять на себя. А потому сможет требовать поддержки, в том числе финансовой, от Евросоюза. Как США постоянно дают деньги Израилю на безопасность и разработку новых вооружений. ВПК Украины должен быть более прогрессивным, чем в Европе. Мы на поколение должны опережать Россию по многим направлениям. Мы должны быть активными, поменьше испытывать комплекс неполноценности, становиться реальными лидерами Европы и быть активным региональным игроком вплоть до Урала, а то и дальше.

Если война закончится в 2023 году, как говорят многие прогнозы, причем возвращением всех оккупированных территорий, сможет ли Украина в 2023 году или чуть позже рассчитывать на полноценное вступление в НАТО? Или все равно этот процесс будет отложен?

Украина вступит в НАТО быстрее, чем в ЕС. Когда точно – это большой вопрос. Возможно, будет выбрана некая промежуточная форма. Например, был создан прецедент, когда США и Великобритания предоставляли прямые гарантии неприкосновенности, в том числе ядерной, Финляндии и Швеции до вступления в НАТО. Если мы получим такие же гарантии, это фактически будет вступлением в НАТО – без бюрократии, без Германии и других стран, готовых работать на Россию. Если Украина получит такие гарантии безопасности, это даже лучше.

Многое зависит от наших усилий. Например, ракетной программы. Никто никогда не даст Украине ракеты дальностью 1000-1200 км, можно даже не мечтать. Наличие тысячи-двух тысяч таких ракет станет гарантией нашей безопасности. Ведь даже вступление в НАТО не означает гарантий полной неприкосновенности.

Объясню – почему. Это, кстати, причина, почему страны Балтии так усердно помогают Украине. Понятно, они симпатизируют нашей стране, есть общее советское прошлое, оккупация. Но, когда началось полномасштабное вторжение России в Украину, главный вопрос, который звучал в прессе стран Балтии, был такой: "А поможет ли нам в случае чего НАТО?". Потому что там люди прекрасно видят заигрывания Германии и Франции с Россией, понимают, что США очень далеко. Естественно, они задаются вопросом, кто им поможет, если вдруг что случится. Надежда всегда была только на Польшу, а теперь у них надежда и на Украину. Потому для них лучше ракетный щит Украины рядом, который придет на помощь, чем далекая перспектива Германии, которая точно чуть что сразу продаст всех.

У нас так любят цитировать 5 ст. Устава НАТО, но никто ее не читал. А там не написано, что в случае чего сразу начинается война. Там написано очень расплывчато: страны обязуются предпринять действия для защиты, в том числе военной. А это значит, что, например, передача шапок-ушанок из Германии с добрыми пожеланиями странам Балтии, если их будет рвать Россия, тоже будет считаться помощью.

Кроме того, все сейчас видят, насколько нестабильная ситуация в США. Фактически против помощи Украине выступали два бывших президента США – Трамп и Обама. Обама месяца два назад выступил с речью о том, что нужно помогать Украине, но отличать оборонительное оружие от наступательного – в стиле речей 2014 года, когда Штаты ввели эмбарго против Украины. То есть среди американских демократов есть не только крайне-правые, но и крайне-левые, которые готовы сдать или продать Восточную Европу, когда им это будет удобно. Это прекрасно видят и страны Балтии, и Польша после прилета ракеты на ее территорию.

Другой вопрос – а что будет, если начнется война между Китаем и США за Тайвань, и одновременно Россия проявит агрессию против стран НАТО? Сможет ли Америка эффективно помогать членам НАТО?

Очень много вопросов о безопасности возникает в мире. А Восточная Европа поняла, что украинцы вообще не боятся русских и готовы им противостоять. Вот почему мы быстрее можем вступить в НАТО – нас там уже хотят видеть.

Не все, но хотят…

Есть твердая поддержка стран Восточной Европы. Канада – тоже за. Британия – за. Страны Скандинавии – тоже трижды за. А у других стран плавающая поддержка, они официально ничего сказать не могут. Они, скорее всего, будут рассуждать с чисто рациональной точки зрения – скажут, чтобы украинцы тратили на свою оборону и НАТО, а они не будут сильно тратиться.

Используя прецедент Швеции и Финляндии, мы можем потребовать прямых гарантий безопасности от США. Это тоже хорошо.

Кроме того, НАТО будет фрагментироваться по линии Восточной и Старой Европы. Когда недавно Макрон предложил дать гарантии России, ему официально по ушам надавала вся Восточная Европа, даже не поленившись написать в ЕС. У него спросили, о каких гарантиях он говорит, о чем вообще речь – ядерное государство Франция требует гарантий для ядерного государства России за счет интересов Украины, которая отказалась от ядерного оружия. О каких гарантиях говорит Макрон? О гарантиях невступления Украины в НАТО.

Потому все зависит от нас. Не нужно заглядывать в рот другим, ведь все, что говорится в европейских столицах, не является истиной в последней инстанции, там достаточно наших недоброжелателей, которые играют в свою игру. Украине тоже нужно играть в свою игру. Добрым словом и пистолетом всегда можно добиться больше, чем просто добрым словом. Потому Украина должна быть милитаризирована до предела на новых технологиях, должна иметь замкнутое производство на своей территории, чтобы никто нас не контролировал и не диктовал условия. Нынешняя война показала, что еще нужно ухитриться купить где-то оружие, а если купишь, то потом обязательно встанет вопроса контроля над этим оружием. Поэтому в Украине должна быть замкнутая система производства со своим софтом, чтобы мы не задавали вопросы, куда стрелять, когда и как. У нас должна быть нормальная активная политика.

Вы сказали фразу о фрагментации НАТО. Подразумевается, что в НАТО будет больше дискуссий, и не все решения будут быстро приниматься, или что НАТО грозит развал?

Нет, НАТО разваливаться не будет. Альянс показал свою эффективность. Но центр влияния уйдет в Восточную Европу. Украина и Польша будут на острие атаки, а потому будут задавать тон. Тем более, Старая Европа провалила свой экзамен. Если бы не петляние и молчаливое согласие Старой Европы, войны бы в Украине не было.