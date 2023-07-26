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Мелитополь освободят в 2023-м, Крым – в 2024-м: военный спрогнозировал достижения ВСУ

Алёна Воронина
26 июля 2023, 15:50 обновлено 26 июля, 15:52
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Украинские воины могут освободить большую часть Запорожской области и левобережья Херсонщины до конца текущего года, считает Карась.
Украинские военные, Евгений Карась
Военный спрогнозировал достижения ВСУ/ коллаж: Главред, фото: 95 отдельная десантно-штурмовая бригада, УНИАН

Украинские военные до конца текущего года могут освободить от российских оккупантов город Мелитополь и продвинуться дальше на этом направлении.

А вот освободить Крым защитникам Украины вероятнее всего удастся в 2024 году. Таким прогнозом поделился военнослужащий ВСУ, лидер организации С14 Евгений Карась в интервью Главреду.

Карась считает, что украинские воины могут до конца 2023 года деоккупировать часть Запорожской и Херсонской областей.

"Я думаю, что освобождение Крыма будет в 2024 году, а вот выход к Мелитополю и дальше состоится до конца года. Насколько далеко зайдем – или мы перережем им путь на бердянском направлении, или это будет выход на Мелитополь, или вообще будет прорыв вплоть до выходов на Крым – не знаю, но этот год завершится освобождением большей части Запорожской области и Левобережья Херсонщины", – отметил военнослужащий ВСУ.

Смотрите видео интервью Евгения Карася Главреду о ситуации на фронтах:

Война в Украине

Ранее сообщалось, что ВСУ добились успеха на южном фронте. Силы обороны Украины продолжают вести наступательную операцию на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях. В Старомайорском районе ВСУ имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах, рассказали в Генштабе ВСУ.

Аналитики ISW объяснили новую тактику контрнаступления ВСУ. Защитники Украины продолжали контрнаступательные действия как минимум на трех участках фронта и смогли продвинуться вперед. При этом они истощали российскую оккупационную армию.

Напомним, британская разведка сообщила, что РФ вывела в Черное море корвет для блокады судов. Британское Минобороны предупреждает, что могут увеличиться масштабы насилия в районе Черного моря. Тем временем в ВСУ заявили о возможных провокациях со стороны РФ.

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