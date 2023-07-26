РФ вывела в Черное море корвет для блокады судов: в ВСУ сделали важное заявление

Минобороны Британии предупредило, что могут увеличиться масштабы насилия в Черном море. Тем временем в ВСУ заявили о возможных провокациях со стороны РФ.

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РФ вывела в Черное море корвет для блокады торговых судов/ коллаж: Главред, фото: скрин, УНИАН

Страна-агрессор Россия вывела в Черное море современный корвет "Сергей Котов". Этот корабль может быть привлечен в состав оперативной группы по перехвату торговых судов, которые якобы направляются в Украину.

Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании в Twitter. В британском ведомстве отмечают, что РФ после выхода из "зернового соглашения" может использовать Черноморский флот для блокады Украины.

Корвет "Сергей Котов" сейчас находится в южной части Черного моря. Он выполняет задачи по патрулированию пути между Босфором и Одессой. Но есть большая вероятность, что судно привлекут к российской оперативной группе, которая будет перехватывать торговые суда.

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В Минобороны Британии подчеркнули, что теперь есть угроза увеличения масштабов насилия в Черном море.

"Черноморская зерновая инициатива сократила привлечение Черного моря к войне. Теперь существует вероятность увеличения интенсивности и масштабов насилия в этом районе", – говорится в заявлении разведки Минобороны Великобритании.

Что такое корвет Корвет – класс многоцелевых военных кораблей ближней морской зоны, предназначенных для дозорной и конвойной службы, противолодочной и противовоздушной обороны военно-морских баз и пунктов базирования, пишет Википедия.

Напомним, в Минобороны страны-агрессора России пожаловались, что в ночь на 25 июля их патрульный корабль "Сергей Котов" атаковали "убийцы" Крымского моста. Судно якобы атаковали два морских быстроходных управляемых безэкипажных катера. В момент атаки корабль РФ был в 370 км юго-западнее Севастополя. При этом в России традиционно обвинили в атаке Украину.

РФ может готовить провокации в Черном море

В ВСУ заявили, что страна-агрессор Россия может устроить провокации в Черном море, в частности, чтобы обвинить Украину. Один из вариантов провокаций, которые может устроить РФ – атака на иностранное судно под чужим флагом.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Натальи Гуменюк рассказала в эфире телемарафона, что Россия может спровоцировать нестандартную ситуацию с обстрелом иностранного судна. Иностранный корабль могут атаковать ракетами, подводными или надводными дронами, чтобы потом попытаться сбросить вину за это на Украину.

"Скорее всего речь идет о том, что ими может запущено любое судно под видом другого флага, не российского. То есть имитация иностранного судна, с которого может произойти атака. То есть переложить вину на Украину – это классическая практика оккупантов", – отметила Гуменюк.

Кто такая Наталья Гуменюк Наталья Гуменюк – украинский военнослужащий, капитан 1 ранга Государственной пограничной службы Украины, руководитель объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины, который возглавляет с весны 2022 года.

Угрозы РФ атаковать суда в Черном море

Ранее сообщалось, что РФ вышла из зернового соглашения. 19 июля стало известно, что РФ угрожает всем судам, которые будут направляться в порты Украины с 20 июля. В России заявили, что с 00:00 20 июля рассматривают все суда, которые будут следовать в черноморские порты Украины, как потенциальных перевозчиков грузов военного назначения.

Минобороны Украины ответило на угрозы РФ топить корабли. В украинском оборонном ведомстве заявили о зеркальном ответе. В заявлении ведомства говорится, что с 21 июля Украина считает все корабли, которые будут следовать в российские порты и порты на оккупированных территориях, перевозящими военные грузы.

Позже Путин неуклюже оправдался за выход из "зерновой сделки". Традиционно для Кремля всю вину он попытался сбросить на Украину и Запад и заявил, якобы это соглашение "не оправдало гуманитарного назначения по снижению рисков голода в беднейших странах Африки, Азии и Латинской Америки".

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