Африка "обула" Путина: лидеры большинства стран не поедут на саммит в Россию

Агрессор Россия безуспешно пытается наладить отношения со странами Африки – большинство из них решили не отправлять своих лидеров на саммит в Санкт-Петербурге.

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У Путина заявили, что понимают тех, кто решил не ехать на саммит Петербург / Коллаж: Главред, фото: скриншот YouTube, summitafrica.ru

В Санкт-Петербурге 27-28 июля состоится саммит Россия-Африка, в рамках которого страна-оккупант намерена показать, как она "налаживает" дипломатические связи с незападным миром. Однако 38 из 54 государств предпочли не отправлять на мероприятие своих первых лиц. Некоторые ограничатся даже участием на уровне послов.

Как сообщает The Moscow Times, саммит Россия-Африка, который был помпезно представлен Москвой в качестве "важного, как никогда" мероприятия, намерены проигнорировать руководители большинства африканских стран.

В частности, 38 из 54 государств решили не отправлять на саммит лидеров своих стран. Только 17 африканских государств представят лидеры, еще 10 отправили на мероприятие в Петербург премьер-министров.

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Около половины участников саммита ограничились представителями рангом ниже: 17 государств представят вице-премьеры и министры, а 5 стран прислали только послов.

"Приглашения были направлены главам всех африканских государств", - сказали в МИД страны-оккупанта РФ и отметили, что понимают тех, кто решил не ехать.

Помощник Путина Юрий Ушаков рассказал, что Путин собирается встретиться с каждым из африканских лидеров. Он проведет переговоры с президентами Египта, Мозамбика, Бурунди, Зимбабве, Уганды, Эритреи, Центрально-Африканской Республики, Ливии, Камеруна, Сенегала, ЮАР, Буркина-Фасо, Гвинеи-Бисау, Мали и Конго.

Как подчеркнули журналисты со ссылкой на слова Ушакова, на второй день саммита, 28 июля, Путин должен выступить с большой речью о "новом миропорядке" на основе "многополярности и равенства" всех стран.

Отношения Африканских стран с Россией

Президент Сенегала Маки Салл ранее заявил, что у главы Кремля Путина 2-3 недели, чтобы показать свое "реальное стремление" к миру в Украине. По словам Салла, Сенегал собирается использовать саммит в Петербурге для продвижения мирных инициатив.

В разведке Минобороны Великобритании рассказали, что часть "пригожинцев" Кремль отправит в Африку. Как полагают разведчики, в Москве после мятежа ЧВК Вагнер не могут определиться, куда отправить боевиков.

Также сообщалось, что Путин отказался ехать в Южную Африку на саммит БРИКС. На мероприятии страну-оккупанта Россию представит глава МИД Сергей Лавров. В Сети предположили, что Путин не поедет в Преторию, поскольку опасается ареста.

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