Директор страны-агрессора Российской Федерации Владимир Путин должен доказать своем реальное "стремление к миру", сказал президент Сенегала Маки Салл.

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Путин до саммита Россия-Африка должен пойти на мирные инициативы в Украине - Салл / Коллаж: Главред, фото: Википедия, скриншот YouTube

Глава страны-оккупанта РФ Владимир Путин до саммита Россия-Африка должен продемонстрировать свое, дескать, "желание двигаться к миру" для завершения войны против Украины. Мероприятие пройдет 27-28 июля в Санкт-Петербурге. Реализация гуманитарных миссий должна поспособствовать дальнейшим шагам. Об этом заявил президент Сенегала Маки Салл.

В интервью Financial Times он рассказал о том, что Путин должен показать, стремится ли он к "миру в Украине", до саммита африкано-российского саммита, который состоится в Петербурге через несколько недель.

"До следующего саммита "Россия-Африка" он (Путин) должен совершить некоторые действия, чтобы показать свое желание двигаться вперед (к миру) даже в гуманитарном плане", - отметил Салл.

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По его словам, Путину передали соответствующее требование, когда лидеры шести африканских стран приезжали с визитами в Киев и Москву.

Как полагает сенегальский лидер, последующие обмены пленными и возвращение похищенных российскими захватчиками детей в Украину" могут быть очень хорошим сигналом".

"Мы продолжаем использовать саммит "Россия-Африка", чтобы увидеть, как мы можем продвинуться вперед в переговорах, которые мы пытались провести между Россией и Украиной", - добавил Маки Салл и выразил надежду, что в ходе нового саммита удастся добиться определенного прогресса в вопросе стремления Путина к миру.

"Мирные инициативы" стран Африки

16 июня с визитом в Украине были президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса, президенты Замбии, Сенегала, премьер-министр Египта и другие чиновники из африканских стран.

Они привезли с собой так называемый "мирный план" из 10 пунктов, согласно которым война России против Украины должна завершиться переговорами.

Россия в день приезда лидеров стран Африки нанесла удары по Киеву ракетами Кинжал и Калибр.

Далее африканские лидеры поехали в Россию, где встретились с российским директором Владимиром Путиным. Тот пытался, мол, "оправдать" вторжение в Украину.

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