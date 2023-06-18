После Киева африканская делегация посетила РФ: о чем говорили с Путиным

Поездка Рамафосы в РФ стала продолжением африканской миротворческой миссии после "конструктивных дискуссий" с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

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Владимир Путин и Сирил Рамафоса встретились в РФ 17 июня / Фото: kremlin.ru

В субботу, 17 июня, после визита в Киев делегация лидеров стран Африки прибыла в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. С кремлевским диктатором они говорили о "мирном плане" для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Отмечается, что эта поездка в Россию стала продолжением африканской миротворческой миссии после "конструктивных дискуссий" с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В Санкт-Петербург Рамафоса прибыл вместе с президентами Замбии, Коморских Островов и Сенегала и главами правительств Республики Конго, Египта и Уганды.

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Целью их переговоров с Путиным было "найти путь к миру в 16-месячном конфликте между Украиной и Россией, который таким образом повлек за собой разрушительные экономические последствия, человеческие жертвы и глобальную нестабильность".

В ходе встречи с президентом РФ африканские лидеры озвучили свои предложения по поводу мира в Украине.

"Мы хотели бы постараться послужить посредниками в достижении мира между Россией и Украиной. Мы бы хотели предложить вам 10 пунктов", – говорил Рамафоса.

Президент ЮАР подчеркнул, что из-за войны войны, развязанной РФ, африканский континент испытывает негативные последствия в сфере экономики: там существенно выросли цены на энергоносители и удобрения, а также на продовольственные товары. Он призвал снять все препятствия по реализации "зернового соглашения".

Российский диктатор сказал, что знает о предложениях стран Африки по урегулированию войны в Украине. Он заявил, что Россия открыта для диалога со всеми, кто выступает за мир.

Визит африканской делегации в Киев

В пятницу, 16 июня, в Украину прибыл Сирил Рамафоса - президент Южно-Африканской Республики. В день визита страна-агрессор РФ ударила по Украине ракетами "Кинжал" и "Калибр".

Во время воздушной тревоги и ракетного удара РФ по Киеву 16 июня африканские лидеры спускались в укрытие.

В свою очередь, представитель президента ЮАР Винсент Магвенья подверг сомнению факт удара РФ по Киеву.

"Как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов. Программа Африканской мирной миссии выполняется по плану", — написал Магвенья в Twitter.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, Президентом Республики Сенегал Маки Саллем, Президентом Республики Замбия Хакаинде Хичилимой и Премьер-министром Арабской Республики Египет Мустафой Мадбули, которые прибыли в нашу страну с визитом.

Во встрече также приняли участие специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нтсиба и Республики Уганда Рухакана Ругунда.

Зеленский акцентировал, что прекращение российского террора и вывод российских войск со всей территории Украины – это единственное, что способно остановить эту войну.

"Украине и всему миру не нужны ни "замороженные" конфликты, ни тлеющие войны. Мир нужен", – заявил украинский президент.

Во время встречи в Киеве Зеленский презентовал лидерам африканских стран украинскую формулу мира и проинформировал о том, как конкретные пункты формулы приведут к восстановлению полной безопасности для Украины и всех других государств и народов, так или иначе страдающих от последствий российской агрессии.

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