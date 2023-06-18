УкрРус
  1. Главная
  3. Мир

После Киева африканская делегация посетила РФ: о чем говорили с Путиным

Анна Ярославская
18 июня 2023, 07:40 обновлено 18 июня, 07:44
39
Поездка Рамафосы в РФ стала продолжением африканской миротворческой миссии после "конструктивных дискуссий" с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.
Владимир Путин, Сирил Рамафоса
Владимир Путин и Сирил Рамафоса встретились в РФ 17 июня / Фото: kremlin.ru

В субботу, 17 июня, после визита в Киев делегация лидеров стран Африки прибыла в Санкт-Петербург для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным. С кремлевским диктатором они говорили о "мирном плане" для Украины. Об этом сообщили в пресс-службе президента ЮАР Сирила Рамафосы.

Отмечается, что эта поездка в Россию стала продолжением африканской миротворческой миссии после "конструктивных дискуссий" с президентом Украины Владимиром Зеленским в Киеве.

В Санкт-Петербург Рамафоса прибыл вместе с президентами Замбии, Коморских Островов и Сенегала и главами правительств Республики Конго, Египта и Уганды.

видео дня

Целью их переговоров с Путиным было "найти путь к миру в 16-месячном конфликте между Украиной и Россией, который таким образом повлек за собой разрушительные экономические последствия, человеческие жертвы и глобальную нестабильность".

В ходе встречи с президентом РФ африканские лидеры озвучили свои предложения по поводу мира в Украине.

"Мы хотели бы постараться послужить посредниками в достижении мира между Россией и Украиной. Мы бы хотели предложить вам 10 пунктов", – говорил Рамафоса.

Президент ЮАР подчеркнул, что из-за войны войны, развязанной РФ, африканский континент испытывает негативные последствия в сфере экономики: там существенно выросли цены на энергоносители и удобрения, а также на продовольственные товары. Он призвал снять все препятствия по реализации "зернового соглашения".

Российский диктатор сказал, что знает о предложениях стран Африки по урегулированию войны в Украине. Он заявил, что Россия открыта для диалога со всеми, кто выступает за мир.

Визит африканской делегации в Киев

В пятницу, 16 июня, в Украину прибыл Сирил Рамафоса - президент Южно-Африканской Республики. В день визита страна-агрессор РФ ударила по Украине ракетами "Кинжал" и "Калибр".

Во время воздушной тревоги и ракетного удара РФ по Киеву 16 июня африканские лидеры спускались в укрытие.

В свою очередь, представитель президента ЮАР Винсент Магвенья подверг сомнению факт удара РФ по Киеву.

"Как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов. Программа Африканской мирной миссии выполняется по плану", — написал Магвенья в Twitter.

16 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с Президентом Союза Коморских Островов Азали Ассумани, Президентом Южно-Африканской Республики Сирилом Рамафосой, Президентом Республики Сенегал Маки Саллем, Президентом Республики Замбия Хакаинде Хичилимой и Премьер-министром Арабской Республики Египет Мустафой Мадбули, которые прибыли в нашу страну с визитом.

Во встрече также приняли участие специальные представители президентов Республики Конго Флоран Нтсиба и Республики Уганда Рухакана Ругунда.

Зеленский акцентировал, что прекращение российского террора и вывод российских войск со всей территории Украины – это единственное, что способно остановить эту войну.

"Украине и всему миру не нужны ни "замороженные" конфликты, ни тлеющие войны. Мир нужен", – заявил украинский президент.

Во время встречи в Киеве Зеленский презентовал лидерам африканских стран украинскую формулу мира и проинформировал о том, как конкретные пункты формулы приведут к восстановлению полной безопасности для Украины и всех других государств и народов, так или иначе страдающих от последствий российской агрессии.

Другие новости:

новости России война в Украине Владимир Путин война России и Украины Сирил Рамафоса
Реклама

Главное за день

После Киева африканская делегация посетила РФ: о чем говорили с Путиным

После Киева африканская делегация посетила РФ: о чем говорили с Путиным

07:40 Мир
Путин намекает на переговоры: эсперт объяснил для чего нужны "санитарные зоны"

Путин намекает на переговоры: эсперт объяснил для чего нужны "санитарные зоны"

03:10 Украина
В РФ есть третья сила, которая хочет остановить безумие, которое начал Путин – Тука

В РФ есть третья сила, которая хочет остановить безумие, которое начал Путин – Тука

01:35 Мир
Все главные новости

Последние новости

07:40

После Киева африканская делегация посетила РФ: о чем говорили с Путиным

06:20

Путин деградирует со страшной скоростьюмнение

04:00

Женщина мыла волосы только водой в течение трех месяцев: результат впечатляетВидео

04:00

Церковный и не только: какой сегодня праздник и у кого День ангела 18 июняВидео

03:10

Путин намекает на переговоры: эсперт объяснил для чего нужны "санитарные зоны"Видео

Главред в телеграм — новости Украины в режиме онлайн

02:05

Зачем в борщ добавляют старое сало: хитрый фокус удивит неожиданным результатом

01:35

В РФ есть третья сила, которая хочет остановить безумие, которое начал Путин – ТукаВидео

17 июня, суббота
23:45

В Воздушных силах отреагировали на бред Путина об "уничтожении" ЗРК PatriotВидео

23:15

"В тот день я тоже умерла": мать "Да Винчи" рассказала, как узнала о гибели сынаВидео

Реклама
22:43

Путин готовится к масштабной химической атаке в Крыму: оккупанты получили указания

21:47

ВСУ уничтожили склады оккупантов с боеприпасами и артподразделение - ГенштабВидео

21:30

"Святое дело": Путин цинично оправдался за принудительный вывоз детей из УкраиныВидео

21:00

Не чародейка: что означает слово "чарунка" в украинском языке - Авраменко дал ответВидео

20:20

Дания готова передать Украине истребители F-16: все зависит от США

19:37

Байден передумал упрощать требования для вступления Украины в НАТОВидео

19:20

Россия через некоторое время после войны может пожелать взять реваншмнение

19:18

Пятеро детей так и не дождались папу: в тяжелых боях за Украину погиб воин со ЛьвовщиныВидео

18:41

В Херсоне перевозчики жестоко избили волонтера, который бесплатно перевозил людейВидео

18:09

В рюкзаке автомат: Виталий Ким показал редкие кадры со своей женой

17:52

"Пробили дно": в МИД поставили на место TF1 за сюжет из логова оккупантов РФ

Реклама
17:34

На Кременчугском мясокомбинате утечка аммиака: есть пострадавшие

17:05

"Санитарная зона" в Украине: Тука рассказал, чего на самом деле хочет достичь ПутинВидео

16:57

РФ хочет захватить Украину, чтобы начать войну с НАТО: Ермак о сценарии Кремля

16:55

Взрыв был в "сердце" конструкции: в NYT объяснили, как оккупанты взорвали Каховскую ГЭС

16:37

На Бахмутском направлении ВСУ освобождают территории: Череватый о затишье у оккупантовВидео

16:03

Должна знать каждая хозяйка: сколько варить куриные ножки до полной готовности

16:01

Опасаются любых поворотов судьбы: только 3 знака зодиака безумно боятся переменВидео

15:57

Ждут наступления ВСУ: опубликованы кадры окопов оккупантов РФ на воротах в КрымВидео

15:47

Блинкен раскрыл, что Россия не готовится применить ядерное оружие - Bloomberg

15:45

Французский канал TF1 опозорился репортажем с позиций оккупантов РФВидео

15:07

Россия не выстоит в войне против Запада: эксперт раскрыл деталиВидео

14:49

ВСУ на пути к освобождению Крыма: американский генерал раскрыл сценарий

14:27

РосСМИ: Пугачева спряталась за очками после неудачной пластики

14:15

Запад ответит Путину войной, если РФ применит ядерку в Балтийском море – МорозовВидео

13:51

Четыре человека погибли на месте: РФ ударила ракетой в автомобиль на Харьковщине

13:34

ВСУ проломили оборону РФ и продвинулись на юге: уничтожены пять рот оккупантовВидео

13:33

"Легко не будет": бывшая Остапчука заговорила про суд и дележку имущества

13:00

Гороскоп на завтра 18 июня 2023: Львам – повышение, Раку - деньгиВидео

12:51

"Пар из головы разрывает крышку": эксперт разнес ахинею Путина о войне в УкраинеВидео

12:47

Подоляк – о ядерных угрозах Лукашенко: он "близнец" Медведева и вещает анекдотыВидео

Реклама
12:39

"Очень больно": Камалия выдала правду об отношениях с Захуром

12:16

Удар ракетами по Киеву во время визита делегации ЮАР: Минобороны объяснило цель РФ

12:06

Союз Пригожина с Золотовым для свержения Путина: эксперт оценил сценарийВидео

11:46

Запад терпит издевки Кремля, оттягивая крах мирового порядкамнение

11:45

Цены на АЗС резко взлетят: названа новая стоимость бензина и дизтоплива

11:13

"Олигархи РФ в диалоге с Западом": элиты могут устроить переворот в России – ТукаВидео

11:00

Знаки зодиака с самыми сильными ангелами-хранителями: астролог назвал счастливчиковВидео

10:46

Украина берет инициативу и победит в войне, нужны ракеты на 200 км – МинобороныВидео

10:22

"Паркетные генералы предали": эксперт рассказал о новых планах Путина

09:52

В Мелитополе пьяные оккупанты обстреляли ФСБшников и "комендатуру" – СМИ

Новости Украины
Новости КиеваНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Война с Россией
Третья мировая войнаЯдерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в России
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Персоны
Алексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Модные ошибкиЖенские стрижкиОкрашивание волос
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять