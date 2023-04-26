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"Мирный план" и война России: Зеленский раскрыл подробности разговора с Си Цзиньпином

Мария Тупик
26 апреля 2023, 18:32 обновлено 26 апреля, 18:41
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Одной из тем обсуждений стали мирные инициативы для завершения войны России против Украины.
Зеленский, Си
Зеленский, Си / Офис президента, wikipedia.org

Сегодня, 26 апреля, президент Украины Владимир Зеленский и глава Китая Си Цзиньпин во время переговоров обменялись мнениями о "мирном плане" КНР и формуле мира.

Как сообщил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифорова в эфире телемарафона, важен был сам факт переговоров, поскольку они возобновили диалог между странами.

При этом такое событие совпало с назначением посла в Китае. Пресс-секретарь считает, что это может ознаменовать развитие украино-китайских отношений.

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"Это только начало диалога. Нас проинформировали, что Китай назначит такого человека (спецпредставителя - ред.), где-то видел его имя. Посмотрим с чем он приедет. Я так понимаю, что приедет, чтобы подробно понять нашу позицию. Мы позитивно настроены на такой прямой диалог с Китаем", - отметил Никифоров.

Он добавил, что одной из тем обсуждений стали мирные инициативы для завершения войны России против Украины.

"Состоялся обмен мнениями, то есть глава КНР уже лично представил китайский "мирный план", который есть в публичном пространстве и очень известен. Президент Украины рассказал о своей формуле мира, которая является для нас приоритетной. Приятно, что есть определенные моменты, такие точки пересечения", - рассказал пресс-секретарь.

Он уточнил, что точки зрения Украины и Китая совпадают в вопросе неиспользования ядерного оружия, его нераспространения. Также Пекин согласился, что нельзя брать в заложники ядерные объекты.

"Это те точки пересечения, с которых можно начинать развивать этот диалог. Также приятно, что Китай заинтересован в восстановлении мира", - добавил Никифоров.

Он также подчеркнул, что пока еще рано ставить какие-либо оценки переговорам лидеров, поскольку это только первый шаг к восстановлению отношений между странами.

Что сказал Зеленский после разговора с Си

Во время часового общения обсудили весь комплекс актуальных вопросов двусторонних отношений, сообщил Зеленский.

"Отдельное внимание уделили путям возможного взаимодействия с целью установления справедливого и устойчивого мира для Украины. Никто не желает мира больше, чем украинский народ. Мы - на своей земле и боремся за наше будущее, реализуя неотъемлемое право на самооборону. Мир должен быть справедливым и устойчивым, основанным на принципах международного права и уважения к Уставу ООН. Не может быть никакого мира за счет территориальных компромиссов. Территориальная целостность Украины должна быть восстановлена в пределах 1991 года", - написал президент.

Также во время разговора обсуждали пути укрепления украинско-китайского партнерства.

"До полномасштабного российского вторжения Китай был торговым партнером Украины номер один. Верю, что наш сегодняшний разговор даст мощный импульс для возвращения, сохранения и развития этой динамики на всех уровнях", - отметил Зеленский.

Что известно о разговоре Зеленского и Си

26 апреля президент Владимир Зеленский и Си Цзиньпин впервые провели переговоры с начала полномасштабного вторжения России.

Глава КНР Си Цзиньпин 20 марта посетил Москву.

В столице страны-агрессора он провел встречу с российским директором Владимиром Путиным, который попросил Цзиньпина туда приехать. СМИ тиражировали информацию о том, что после переговоров китайский лидер позвонит президенту Украины Владимиру Зеленскому, но звонка не было.

В Белом доме поприветствовали такое событие, но отметили, что пока неизвестно, повлияет ли разговор на завершение войны.

Смотрите видео о том, как прошли переговоры Макрона и Си в Китае.

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