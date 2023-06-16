"Не слышали взрывов": у лидера ЮАР опозорились заявлением после удара РФ по Киеву

Африканские лидеры прибыли в Киев колонной автомобилей и зашли в гостиницу, чтобы воспользоваться бомбоубежищем.

https://glavred.info/world/ne-slyshali-vzryvov-u-lidera-yuar-opozorilis-zayavleniem-posle-udara-rf-po-kievu-10478659.html Ссылка скопирована

Африканские лидеры посетили Украину / Скриншот

Во время воздушной тревоги и ракетного удара РФ по Киеву в пятницу, 16 июня, африканские лидеры спускались в укрытие.

"Съемочная группа Reuters видела, как лидеры прибыли в Киев колонной автомобилей и зашли в гостиницу, чтобы воспользоваться бомбоубежищем", — говорится в материале агентства.

Уточняется, что делегация лидеров стран Африки начала свой визит в Украину с посещения Бучи в Киевской области — города, где вражеские военные совершали казни, изнасилования и пытки.

видео дня

В свою очередь представитель президента ЮАР Винсент Магвенья подверг сомнению факт удара РФ по Киеву.

"Как ни странно, мы не слышали ни сирен, ни взрывов. Программа Африканской мирной миссии выполняется по плану", — написал Магвенья в Twitter.

Пост Винсента Магвенья / Скриншот

По его словам, он видел только повседневность киевлян, а взрывов не слышал.

"И взрывов мы не слышали. Зато мы видели, как люди неторопливо проводят свой день. Из того, что мы пережили до сих пор, все кажется нормальным", — заявил Магвенья.

Пост Винсента Магвенья / Скриншот

Ракетный удар РФ по Киеву

Напомним, в пятницу, 16 июня, российские оккупанты устроили ракетную атаку на Украину. Почти по всей территории страны объявлена воздушная тревога. В Воздушных силах сообщили о запуске ракет "Калибр" с Черного моря.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что, по предварительным данным, во время атаки уничтожено: 6 аэробалистических ракет "Кинжал", 6 крылатых ракет "Калибр", 2 разведывательных БпЛА.

В результате ракетного удара врага в одном из районов Киевщины повреждены частные дома. Возник пожар. Есть пострадавшие.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отмечает, что таким образом РФ "передала привет" африканской делегации. Глава МИД подчеркнул, что этот ракетный удар был самым большим за последние недели.

Больше новостей: