Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Приметы

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 27 апреля

Ангелина Подвысоцкая
26 апреля 2025, 17:00
84
Что можно делать 27 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от финансовых трудностей.
приметы
Что нельзя делать 27 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

  • Что значит, если в этот день кричит сова
  • Почему нельзя делать в этот день
  • Куда нужно пойти 27 апреля

27 апреля церковь почитает память преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского. Как сообщает Главред, он был епископом Владимира-Волынского. Он принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре и был учеником игумена Лавры, преподобного Феодосия Печерского. Перед своей смертью Феодосий попросил назначить Стефана игуменом.

В 1078 году Стефан ушел из Лавры. Он основал новый Кловский монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Этот монастырь долгое время процветал, но в средине XIII века его разрушили орды Батыя.

видео дня

В 1901 году Стефан стал епископом Владимиро-Волынским. Он обратил в христианство многих людей, принимал участие в перенесение мощей Феодосия из пещеры в монастырь.

Что можно делать 27 апреля

  • В этот день нужно помолиться. У святых просят защиты, здоровья для близких.
  • В этот день нужно обратить внимание на сон. Считается, что в нем может скрываться важный совет.
  • В этот день нужно пойти на кладбище. С собой можно взять пасхи, крашенки и сладости. Их можно раздать нуждающимся и попросить помолиться за упокой.
  • В этот день можно накрыть праздничный стол. На обед стоит пригласить родственников. Это считается доброй приметой.

Что нельзя делать 27 апреля

1. Нельзя 27 апреля оставлять на могилах еду. Лучше отдать это нуждающимся или животным.

2. Нельзя 27 апреля заниматься тяжелой работой и рукоделием. Лучше уделить время молитве и вспомнить умерших родственников.

3. Нельзя 27 апреля следить за журавлями. Считается, что это может притянуть финансовые трудности.

4. Нельзя 27 апреля сажать лук. Иначе он вырастет горкой.

5. Нельзя 27 апреля отказывать в помощи. Предки верили, что тогда вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 27 апреля

  • Если в этот день нет росы, то вечером будет дождь.
  • Если в этот день туман, то будет потепление.
  • Если в этот день кричит сова, то будет похолодание.
  • Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай меда.

Вас также заинтересует:

Что стоит учитывать читателю

Этот материал – ознакомительного характера, его не следует воспринимать как указание к действию или абсолютную истину. Астрология, гадание, экстрасенсорика, тарология, мольфарство, фэншуй и нумерология не являются академическими науками, их положения и утверждения нельзя проверить или подтвердить научными методами. Это же касается различных тестов, характеристики человека по имени и подобного. Кроме того, прогнозы и гороскопы не всегда сбываются, а совпадения могут быть случайными.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

приметы
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

17:32Политика
"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

16:53Украина
Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речь

Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речь

15:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

Алкоголь и наркотики: продюсер выдал правду про украинского певца

Алкоголь и наркотики: продюсер выдал правду про украинского певца

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

Последние новости

18:05

После встречи Зеленского с Трампом у Путина заявили о "готовности к переговорам"

17:32

"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

17:17

Обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу нашли мертвой

17:13

Борьба до последней высоты: Магучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги

17:00

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 27 апреля

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в маеУкраину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае
16:53

"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

16:18

Проводы, или Гробки: можно ли оставлять на могилах еду и алкоголь 27 апреля

15:47

Хозяек призвали протирать кастрюли чайными пакетиками: в чем причина

15:46

Сергей Дейнеко на Сумщине: глава ГПСУ проверил ситуацию на границе с Россией (видео)Видео

Реклама
15:22

Не только россияне: Герасимов впервые озвучил новые факты об участии КНДР

15:08

Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речьВидео

15:05

Гороскоп на май 2025: назван знак зодиака, который ждет головокружительный успехВидео

15:03

"Славик и Настя - отдельная история": Потап заинтриговал новым заявлением

15:02

Можно ли давать собаке освященную паску: священник дал однозначный ответВидео

14:46

В РФ объявили о "полном освобождении" Курской области - детали

14:14

Что на самом деле означает фамилия Путин: историк раскрыл интересный нюансВидео

14:11

ВСУ уничтожили сына замдиректора ЦРУ: американец воевал в Украине на стороне РФ

13:47

Ответ неочевиден: историк рассказал о скрытом значении слова "Сечь"Видео

13:38

Гороскоп на май 2025 для Близнецов: дальнее путешествие, новые цели и мечтыВидео

13:38

В Белом доме сделали заявление после встречи Трампа с Зеленским: что известно

Реклама
13:26

РФ готовится к штурму на важном участке фронта: боец сказал, где ждать удара

12:56

РФ била сотней БпЛА и ракет: на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой домФото

12:52

Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая

12:29

В США боятся развала РФ: Загородний сказал, удастся ли Трампу спасти ПутинаВидео

12:09

Китайский гороскоп на завтра 27 апреля: Крысам - страх, Петухам - споры

11:48

РФ ударила дронами по Киевщине: есть "прилеты" и пострадавшиеФото

11:16

Зеленский провел встречу с Трампом в Риме - что известноФотоВидео

11:11

Орал не своим голосом: Киркоров чуть не сгорел во время концертаВидео

11:08

Чем отличаются женщины возле лифта: только "детектив" угадает за 15 секунд

10:42

Китайский гороскоп на май 2025: Петухи решат проблемы, Крысам - деньги

10:34

Гороскоп на май 2025 для Тельцов: чего ждать в любви, на работе и финансахВидео

10:34

РФ использует новый дрон для атак на Украину: что о нем известно

10:01

"Украина и РФ очень близки к договоренности о мире": Трамп сделал важное заявление

10:00

MOLODI: "Можно петь о любви, но нельзя делать вид, что все в порядке"Видео Интервью

09:22

Лунный календарь на май 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

09:20

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

09:02

Гороскоп на май 2025 для Овнов: подует ветер больших переменВидео

09:01

Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны - CNN

08:53

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

08:00

Бензин со спиртом: чего ждать украинцам от нового топлива на АЗСмнение

Реклама
07:51

Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории - The Times

06:21

"Уничтожили все до основания": появились жуткие кадры разбитой базы "Госпитальеров"Фото

06:10

Время поджимает не нас: могут быть сюрпризы в войнемнение

05:40

Забавная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с играющей собакой за 19 сек

05:05

Почему нельзя говорить "солодкоїжка": какой ошибки стоит избегать всем украинцамВидео

04:30

"Цунами запущено": эксперт заинтриговал, какой удар ждет РФ уже через два месяца

04:00

В Украине подешевеет ряд популярных продуктов: когда ждать обвала цен

03:30

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

03:03

США могут окончательно выйти из мирных переговоров: что будет "последней каплей"Видео

02:23

Гороскоп на завтра 27 апреля: Овнам - выгодная сделка, Девам - отдых

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтра
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять