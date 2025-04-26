Начнется "черная полоса": что нельзя делать 27 апреля

Что можно делать 27 апреля. Строгие приметы и запреты, которые уберегут от финансовых трудностей.

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Что нельзя делать 27 апреля / фото: pomisna.info

Что можно узнать:

Что значит, если в этот день кричит сова

Почему нельзя делать в этот день

Куда нужно пойти 27 апреля

27 апреля церковь почитает память преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского. Как сообщает Главред, он был епископом Владимира-Волынского. Он принял монашеский постриг в Киево-Печерском монастыре и был учеником игумена Лавры, преподобного Феодосия Печерского. Перед своей смертью Феодосий попросил назначить Стефана игуменом.

В 1078 году Стефан ушел из Лавры. Он основал новый Кловский монастырь в честь Пресвятой Богородицы. Этот монастырь долгое время процветал, но в средине XIII века его разрушили орды Батыя.

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В 1901 году Стефан стал епископом Владимиро-Волынским. Он обратил в христианство многих людей, принимал участие в перенесение мощей Феодосия из пещеры в монастырь.

Что можно делать 27 апреля

В этот день нужно помолиться. У святых просят защиты, здоровья для близких.

В этот день нужно обратить внимание на сон. Считается, что в нем может скрываться важный совет.

В этот день нужно пойти на кладбище. С собой можно взять пасхи, крашенки и сладости. Их можно раздать нуждающимся и попросить помолиться за упокой.

В этот день можно накрыть праздничный стол. На обед стоит пригласить родственников. Это считается доброй приметой.

Что нельзя делать 27 апреля

1. Нельзя 27 апреля оставлять на могилах еду. Лучше отдать это нуждающимся или животным.

2. Нельзя 27 апреля заниматься тяжелой работой и рукоделием. Лучше уделить время молитве и вспомнить умерших родственников.

3. Нельзя 27 апреля следить за журавлями. Считается, что это может притянуть финансовые трудности.

4. Нельзя 27 апреля сажать лук. Иначе он вырастет горкой.

5. Нельзя 27 апреля отказывать в помощи. Предки верили, что тогда вы сами можете оказаться в трудном положении.

Приметы 27 апреля

Если в этот день нет росы, то вечером будет дождь.

Если в этот день туман, то будет потепление.

Если в этот день кричит сова, то будет похолодание.

Если в этот день идет дождь, то будет хороший урожай меда.

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