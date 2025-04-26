Украинская певица стала жертвой мошенников

Ирина Федишин рассказа о мошеннической схеме, которую придумали аферисты.

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Ирина Федишин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Кратко:

Что случилось у певицы

О какой преступной схеме она рассказала

Певица Ирина Федишин рассказала о мошенниках, которые наживаются на горе украинцев.

Как написала она на своей странице в Instagram, мошенники, прикрываясь представителями ее благотворительного фонда, звонят бойцам ВСУ и требуют деньги за переданные автомобили.

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Певица возмущенно ответила, что всю помощь она оказывает абсолютно безвозмездно.

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

"Мошенники звонят нашим защитникам, обещают им машины, а потом требуют деньги за эти машины, топливо и другие услуги. Хочу подчеркнуть, что благотворительный фонд Ирины Федишин никогда не требует никаких средств от военных. Все 368 машин мы отдали нашим защитникам абсолютно бесплатно и лично в руки, без всяких посредников", – сказала артистка.

Она также добавила, что нужно быть осторожными с телефонными номерами, которые военные оставляют в комментариях.

"Еще одно очень важное замечание: мы видим, что многие военные оставляют свои телефонные номера в комментариях — часто не под нашими официальными постами, а под публикациями других людей, которые просто распространяют информацию. И именно эти номера могут попадать в руки мошенников. И стоящим за этими махинациями хочу сказать: мы это дело так не оставим. Вы касаетесь святых вещей — помощи нашим защитникам. И за это придется отвечать", - добавила она.

Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

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Кто такая Ирина Федишин? Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

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