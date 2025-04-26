Укр
StarsМода и красотаГороскопРецептыПриметыЗдоровьеПоздравленияКино и ТВШоуЛайфхакиСонникЖизньПраздникиСад и огородЗвёздыАвто
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Звёзды

Украинская певица стала жертвой мошенников

Алена Кюпели
26 апреля 2025, 23:06
383
Ирина Федишин рассказа о мошеннической схеме, которую придумали аферисты.
Ирина Федишин
Ирина Федишин / коллаж: Главред, фото: instagram.com/irynafedyshyn

Кратко:

  • Что случилось у певицы
  • О какой преступной схеме она рассказала

Певица Ирина Федишин рассказала о мошенниках, которые наживаются на горе украинцев.

Как написала она на своей странице в Instagram, мошенники, прикрываясь представителями ее благотворительного фонда, звонят бойцам ВСУ и требуют деньги за переданные автомобили.

видео дня

Певица возмущенно ответила, что всю помощь она оказывает абсолютно безвозмездно.

Ирина Федишин
Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

"Мошенники звонят нашим защитникам, обещают им машины, а потом требуют деньги за эти машины, топливо и другие услуги. Хочу подчеркнуть, что благотворительный фонд Ирины Федишин никогда не требует никаких средств от военных. Все 368 машин мы отдали нашим защитникам абсолютно бесплатно и лично в руки, без всяких посредников", – сказала артистка.

Она также добавила, что нужно быть осторожными с телефонными номерами, которые военные оставляют в комментариях.

"Еще одно очень важное замечание: мы видим, что многие военные оставляют свои телефонные номера в комментариях — часто не под нашими официальными постами, а под публикациями других людей, которые просто распространяют информацию. И именно эти номера могут попадать в руки мошенников. И стоящим за этими махинациями хочу сказать: мы это дело так не оставим. Вы касаетесь святых вещей — помощи нашим защитникам. И за это придется отвечать", - добавила она.

Ирина Федишин
Ирина Федишин / instagram.com/irynafedyshyn/

Новости шоу-бизнеса в Украине и в мире:

Ранее стало известно, что популярная светская журналистка Алина Доротюк попала в автомобильную аварию, в результате которой ее автомобиль получил серьезные повреждения.

Также сын Димы Коляденко, музыкант Филипп Коляденко, признался, что уже давно женат, и раскрыл подробности о браке и своей непубличной избраннице.

Вас также может заинтересовать:

Кто такая Ирина Федишин?

Ирина Федишин - украинская певица, поэт-песенник, композитор. Выпустила 6 альбомов и три сборника. Дважды получала премию "Песня года" (2017, 2021). Принимала участие в шоу "Голос країни-8".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

Ирина Федишин новости шоу бизнеса
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

23:52Синоптик
Трамп сделал громкое обещание насчет мирных переговоров по Украине

Трамп сделал громкое обещание насчет мирных переговоров по Украине

21:39Политика
Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

19:30Синоптик
Реклама

Популярное

Ещё
Забавная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с играющей собакой за 19 сек

Забавная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с играющей собакой за 19 сек

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

Последние новости

23:52

Магнитные бури влупят одна за другой: когда Украину ждет затишье

23:06

Украинская певица стала жертвой мошенниковВидео

22:44

На сколько вырастет цена на хлеб: эксперт сделал неожиданный прогноз

22:06

На Новолуние в апреле повезет почти всем: какие 5 знаков зодиака будут купаться в богатстве

21:54

Что делать, если стиральная машина плохо сливает воду: совет от мастераВидео

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в маеУкраину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае
21:39

Трамп сделал громкое обещание насчет мирных переговоров по Украине

20:53

Скрывает полезную функцию: что означает кнопка со стрелкой на брелоке авто

20:24

Ватикан выделил Зеленскому особое место: СМИ рассказали, что означает этот жест

19:30

Влупят заморозки и будет снег: какие регионы атакует мощная непогода

Реклама
19:10

Май станет катализатором для российских оккупантовмнение

19:02

Встреча Зеленского и Трампа: когда состоятся следующие переговоры

18:59

100 дней второго срока Трампа: СМИ рассказали, как это сказалось на Украине

18:55

Кома: российская блогерша Боня оказалась в тяжелом состоянии на Эвересте

18:05

После встречи Зеленского с Трампом у Путина заявили о "готовности к переговорам"

17:32

"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

17:17

Обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу нашли мертвой

17:13

Борьба до последней высоты: Магучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги

17:00

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 27 апреля

16:53

"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

16:18

Проводы, или Гробки: можно ли оставлять на могилах еду и алкоголь 27 апреля

Реклама
15:47

Хозяек призвали протирать кастрюли чайными пакетиками: в чем причина

15:46

Сергей Дейнеко на Сумщине: глава ГПСУ проверил ситуацию на границе с Россией (видео)Видео

15:22

Не только россияне: Герасимов впервые озвучил новые факты об участии КНДР

15:08

Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речьВидео

15:05

Гороскоп на май 2025: назван знак зодиака, который ждет головокружительный успехВидео

15:03

"Славик и Настя - отдельная история": Потап заинтриговал новым заявлением

15:02

Можно ли давать собаке освященную паску: священник дал однозначный ответВидео

14:46

В РФ объявили о "полном освобождении" Курской области - детали

14:14

Что на самом деле означает фамилия Путин: историк раскрыл интересный нюансВидео

14:11

ВСУ уничтожили сына замдиректора ЦРУ: американец воевал в Украине на стороне РФ

13:47

Ответ неочевиден: историк рассказал о скрытом значении слова "Сечь"Видео

13:38

Гороскоп на май 2025 для Близнецов: дальнее путешествие, новые цели и мечтыВидео

13:38

В Белом доме сделали заявление после встречи Трампа с Зеленским: что известно

13:26

РФ готовится к штурму на важном участке фронта: боец сказал, где ждать удара

12:56

РФ била сотней БпЛА и ракет: на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой домФото

12:52

Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая

12:29

В США боятся развала РФ: Загородний сказал, удастся ли Трампу спасти ПутинаВидео

12:09

Китайский гороскоп на завтра 27 апреля: Крысам - страх, Петухам - споры

11:48

РФ ударила дронами по Киевщине: есть "прилеты" и пострадавшиеФото

11:16

Зеленский провел встречу с Трампом в Риме - что известноФотоВидео

Реклама
11:11

Орал не своим голосом: Киркоров чуть не сгорел во время концертаВидео

11:08

Чем отличаются женщины возле лифта: только "детектив" угадает за 15 секунд

10:42

Китайский гороскоп на май 2025: Петухи решат проблемы, Крысам - деньги

10:34

Гороскоп на май 2025 для Тельцов: чего ждать в любви, на работе и финансахВидео

10:34

РФ использует новый дрон для атак на Украину: что о нем известно

10:01

"Украина и РФ очень близки к договоренности о мире": Трамп сделал важное заявление

10:00

MOLODI: "Можно петь о любви, но нельзя делать вид, что все в порядке"Видео Интервью

09:22

Лунный календарь на май 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

09:20

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

09:02

Гороскоп на май 2025 для Овнов: подует ветер больших переменВидео

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Война с Россией
Бои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад России
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбищеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делать
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять