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Ответ неочевиден: историк рассказал о скрытом значении слова "Сечь"

Юрий Берендий
26 апреля 2025, 13:47обновлено 26 апреля, 14:37
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Слово "Сечь", которое ассоциируется с героической историей украинского казачества, имеет несколько интересных версий происхождения, объясняет историк.
Ответ неочевиден: историк рассказал о скрытом значении слова 'Сечь'
История Украины - что на самом деле означает слово Сечь - ответ историка / Коллаж Главред, фото: УНИАН

О чем идет речь в материале:

  • Что означает слово Сечь
  • Откуда название Сечь
  • Что такое Сечь простыми словами

Запорожская Сечь является одним из самых известных символов украинской истории, но не все задумываются, что на самом деле означает само слово "Сечь". Профессиональный украинский историк Александр Алферов в видео на YouTube рассказал, какие существуют версии происхождения этого названия и как его следует понимать в контексте прошлого.

Главред выяснил, что означает слово "Сечь"

Почему "Сечь" Запорожская

Сначала эксперт отметил, что "Запорожская" означает местность за порогами Днепра.

"Что такое Запорожская Сечь, мы все знаем. Что означает слово Запорожская - за порогами, понимаем", - отмечает историк.

Однако сама суть слова "Сечь" несколько сложнее.

Что такое "Сечь": две основные версии

По словам Александра Алферова, нет единого окончательного объяснения, что означает слово "Сечь":

"На самом деле у этого названия не существует окончательно единого объяснения. По крайней мере два из них мы сейчас с вами услышим", - говорит историк.

Смотрите видео о значении слова "Сечь":

Первая версия основывается на документах XVII века. На Левобережье слово "Сечь" означало выработанный участок леса - то есть "засеченную местность":

"По ряду документов, слово "Сечь", например, на Левобережье в XVII веке, означало засеченную местность, то есть выработанный участок леса", - объясняет Алферов.

Вторая версия связана с военными укреплениями. Слово "сечь" происходит от "засеки" - специально заваленные деревья, которые создавали естественные барьеры или частоколы для защиты:

"В контексте милитарного сообщества Запорожской Сечи, слово "сечь" происходит от слова "засека". Засека - это заваленные специально деревья, которые или частоколы составляют, или, по крайней мере, являются таким препятствием для прохождения", - добавляет историк.

Таким образом, первичные "сечи" были настоящими укрепленными городками, которые часто называли "городками".

"Поэтому, Запорожская Сечь - это сечь, место укрепленное за порогами Днепра", - сказал он.

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