Проводы, или Гробки: можно ли оставлять на могилах еду и алкоголь 27 апреля

27 апреля - первое воскресенье после Пасхи, которое называют Антипасха.

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27 апреля - первое воскресенье после Пасхи / Коллаж Главред, фото: pixabay.com

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 27 апреля

О чем говорят приметы на 27 апреля

Что можно и нельзя делать 27 апреля

27 апреля по новому церковному календарю чтут преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского, и Львовскую икону Божией Матери "Одигитрия". Также в этот день - Антипасха, первое воскресенье после Пасхи, известное также как Фомино воскресенье. В народе день прозвали Проводы, или Гробки. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 27 апреля

Православный праздник 27 апреля - день памяти преподобного Стефана, игумена Киево-Печерского.

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Стефан, игумен Печерский и епископ Владимиро-Волынский, жил в XI веке. В Киево-Печерском монастыре он принял монашеский постриг и был любимым учеником игумена Лавры, преподобного Феодосия Печерского. Перед смертью Феодосия монахи попросили назначить игуменом именно Стефана.

В 1078 году игумен Стефан ушел из Лавры и основал новый монастырь в честь Пресвятой Богородицы - Кловский, который долгое время процветал, но в середине XIII века его разрушили орды Батыя. В 1901 году Стефана поставили епископом города Владимира-Волынского. Он приложил немало усилий и обратил в христианскую веру много жителей Волыни. Также епископ Стефан принимал участие в перенесении мощей преподобного Феодосия - из пещеры в монастырь.

В первое воскресенье после дня памяти Юрия Победителя (23 апреля по новому стилю) почитают Львовскую икону Божией Матери "Одигитрия".

Икона Львовской Богородицы "Одигитрия" - одна из самых интересных и загадочных достопримечательностей украинской церковной культуры. Считается, что икона написана в ХIV веке в традиции православного иконописца. Название "Одигитрия" происходит от греческого слова, которое означает "указующая путь", "путеводительница". Львовская Богородица более 600 лет является святыней Львова.

27 апреля - первое воскресенье после Пасхи, которое называют Антипасха. Оно означает не "против" Пасхи, а "взамен", подобно". То есть, это по своей сути - продолжение Пасхи и повторение пасхального торжества, своеобразное отдание Христова Воскресения. Хотя по церковным канонам Пасху отмечают 40 дней - до Вознесения Христова.

Также этот день прозвали Фомино воскресенье, на честь апостола Фомы. По преданию, он один из апостолов не видел воскресшего Христа и не поверил в его воскресение. Тогда Иисус явился и Фоме, показал ему свои раны и позволил потрогать их - и лишь после этого апостол уверовал.

О чем говорят приметы на 27 апреля

В народе 27 апреля - праздник Семенов день, Семен Ранопашец. Приметы дня говорят о погоде и каким будет урожай:

если солнце на рассвете ясное - летом будут сильные ветра;

на траве утром нет росы - вечером жди дождя;

дождь сегодня - к богатому урожаю хлеба;

туман выпал вечером - к потеплению.

По обычаям наши предки на Семена Ранопашца выходили на работу в поле. Также в народе считают, что если в этот день погреться на солнце, то можно избавиться от многих болезней.

В некоторых регионах Украины в этот день проходят Проводы, или Гробки - это день, когда поминают умерших родственников. Еще одно название дня - Красная горка, народный праздник, который отмечали кое-где в Украине.

Что нельзя делать 27 апреля

В церковный праздник 27 апреля церковь не одобряет ссоры, сплетни, жадность, зависть, лень. Нельзя отказывать в помощи, обижать людей и животных, желать зла.

Церковь не советует в поминальные дни оставлять на могилах еду и, тем более, алкоголь. Следует все, что принесли с собой, раздать на милостыню. Также священники призывают не нести на кладбище искусственные цветы - возьмите живые.

Что нельзя делать по народным приметам: заниматься тяжелой работой, рукоделием и уборкой.

Что можно делать 27 апреля

В православный праздник обращаются с молитвами к святому Симеону - его просят о здоровье близких людей и дать совет в важном деле, считается, что ответ может прийти во сне.

В этот день хорошо пойти на службу в церковь, помолиться об умерших. Также, как уже говорили, на Проводы заведено идти на кладбище, чтобы помянуть близких, которых уже нет. С собой берут пасхи и крашенки, сладости, которые раздают другим посетителям или нуждающимся и просят помолиться за упокой души.

Также в народе в этот день принято накрывать праздничный стол, а на обед приглашают родственников - это считается доброй приметой.

Кто отмечает день ангела 27 апреля

Именины по церковному календарю отмечают Анастасия, Иван, Николай, Павел, Пётр, Семён, Сергей, Степан.

По старому стилю день ангела у Александра, Антона, Валентина, Мартина.

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