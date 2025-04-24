Светлая пятница: 25 апреля нужно зятю сходить к теще в гости

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 25 апреля
- Народные традиции и приметы
- Что можно и нельзя делать 25 апреля
На 25 апреля этого года выпадает Светлая пятница – пятый день Пасхальной недели. В Светлую пятницу всегда чествуют икону Божией Матери "Живоносный источник". По новоюлианскому церковному календарю на 25 апреля также выпадает день апостола и евангелиста Марка, Царьградской иконы Божией Матери. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 25 апреля
Апостол Марк родился в Римской империи в I столетии. Он был учеником апостолов Петра и Павла, одним из 70 апостолов, евангелистом. Именно он написал Евангелие от Марка. Апостол Марк стал первым епископом Александрии.
Икона Богоматери "Живоносный источник" была написана из другого образа чествования Девы Марии – мраморной статуи. История появления образа связана со случаем с римским императором Львом 450 года. Молодой будущий император недалеко от Константинополя в роще услышал голос Богородицы, проведшей его к целебному источнику. Когда Лев стал императором, он построил там храм в честь Богородицы и назвал его "Живоносный источник".
Царьградская икона Божией Матери не сохранилась до настоящего времени. Но сохранились сведения о ней и образах, созданных с оригинала. Сама икона была написана евангелистом Лукой, лично с самой Богородицы.
Народные традиции и приметы
В Светлую пятницу в народе продолжают поздравлять друг друга с Христовым Воскресением, поют веснянки и гаивки и угощаются куличами и пасхальными яйцами.
В церквях продолжаются праздничные пасхальные службы. Также в пятницу Пасхальной недели святят воду в честь иконы Божией Матери "Живоносный источник".
В народе принято зятю идти к теще в гости. Сохранилось на 25 апреля несколько примет:
- если верба зацвела, то уже не будет похолоданий;
- теплый день предвещает щедрый урожай;
- дождь – к дождливому началу мая.
В народе считается, что вода обладает особой силой в этот день. Поэтому дождю и разливу рек придавали большое значение.
Что нельзя делать 25 апреля
В Светлую седмицу нельзя поститься. В такой большой христианский праздник пост отменяется даже в среду и пятницу, хотя эти дни традиционны для поста у христиан. В Светлую пятницу не нужно соблюдать пост даже перед причастием. Хотя весь год перед причастием обязательно следует поститься, это строгое правило.
Пасхальная неделя – период празднования и отдыха и в церковных, и в народных традициях. Нельзя делать тяжелую физическую работу. Есть еще несколько запретов:
- грустить и плакать;
- ссориться и спорить;
- обманывать и злословить;
- отказывать в помощи и подаянию;
- нельзя работать на огороде;
- шить, вышивать и заниматься рукоделием.
Светлая седмица– особенная неделя для христиан. Ее следует проводить в светлых мыслях, в хорошем настроении, среди близких, родственников и друзей.
Именины и день ангела 25 апреля
По новому церковному календарю 25 апреля с именинами следует поздравить Марка. Имя происходит от латинского слова, трактуемого как "молоток", то есть означает силу и устойчивость.
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