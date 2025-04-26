Борьба до последней высоты: Магучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги

Украинская звезда легкой атлетики вновь подтвердила статус лидера в Сямэне.

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Магучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Читайте в материале:

Как Магучих выиграла стартовый этап Бриллиантовой лиги

Почему Левченко не смогла преодолеть высоту более 1,91 м

Кто еще боролся за победу в Сямэне

26 апреля в китайском городе Сямэнь состоялся первый этап Бриллиантовой лиги 2025, который традиционно открывает летний сезон самой престижной серии легкоатлетических соревнований. Об этом сообщает Telegram-канал Sport.ua.

"Ярослава Магучих с первой попытки преодолела высоты 1,91 м, 1,94 м и 1,97 м, что обеспечило ей победу на стартовом этапе Бриллиантовой лиги в Сямэне", - сообщает Telegram Sport.ua. видео дня Попытки покорить высоту 2,03 м и установить рекорд соревнований оказались неудачными.

Ярослава вместе с Николой Олислагерс пропустила первые четыре высоты и начала выступления сразу с планки 1,91 м. Обе спортсменки без проблем преодолели ее с первой попытки, так же, как и следующую высоту - 1,94 м.

На высоте 1,97 м в борьбе остались трое: Магучих, Олислагерс и Элеанор Паттерсон, однако только украинка смогла ее покорить.

Юлия Левченко также удачно начала соревнования, легко взяв высоты 1,79 м, 1,84 м и 1,88 м, а также 1,91 м, что стало ее лучшим результатом в сезоне. Однако преодолеть следующие высоты ей не удалось.

Для Левченко этот старт стал первым за последние десять месяцев - последний раз она соревновалась в июне 2024 года в Стокгольме. Напомним, Юлия имеет в своем активе три серебряные награды финалов Бриллиантовой лиги (2017-2019) и звание вице-чемпионки Украины 2024 года.

Другие новости украинского спорта

Как ранее сообщал Главред, украинская гимнастка Таисия Онофрийчук вновь продемонстрировала высокий уровень на международной арене, завоевав сразу четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Кроме того, Даяна Ястремская досрочно завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте. В матче первого круга против представительницы Латвии Елены Остапенко украинка снялась после медицинского перерыва.

Также в США 20 апреля состоялся вечер бокса, организованный промоутерской компанией Golden Boy Promotions. Одним из первых поединков шоу стал бой с участием украинца Александра Гвоздика - бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе. Его соперником был американец Энтони Холлоуэй.

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Кто такая Ярослава Магучих? Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.

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