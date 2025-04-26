Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Спорт

Борьба до последней высоты: Магучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги

Руслан Иваненко
26 апреля 2025, 17:13
97
Украинская звезда легкой атлетики вновь подтвердила статус лидера в Сямэне.
Магучих
Магучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги / Коллаж: Главред, фото: скриншоты

Читайте в материале:

  • Как Магучих выиграла стартовый этап Бриллиантовой лиги
  • Почему Левченко не смогла преодолеть высоту более 1,91 м
  • Кто еще боролся за победу в Сямэне

26 апреля в китайском городе Сямэнь состоялся первый этап Бриллиантовой лиги 2025, который традиционно открывает летний сезон самой престижной серии легкоатлетических соревнований. Об этом сообщает Telegram-канал Sport.ua.

"Ярослава Магучих с первой попытки преодолела высоты 1,91 м, 1,94 м и 1,97 м, что обеспечило ей победу на стартовом этапе Бриллиантовой лиги в Сямэне", - сообщает Telegram Sport.ua.

видео дня

Попытки покорить высоту 2,03 м и установить рекорд соревнований оказались неудачными.

Ярослава вместе с Николой Олислагерс пропустила первые четыре высоты и начала выступления сразу с планки 1,91 м. Обе спортсменки без проблем преодолели ее с первой попытки, так же, как и следующую высоту - 1,94 м.

На высоте 1,97 м в борьбе остались трое: Магучих, Олислагерс и Элеанор Паттерсон, однако только украинка смогла ее покорить.

Юлия Левченко также удачно начала соревнования, легко взяв высоты 1,79 м, 1,84 м и 1,88 м, а также 1,91 м, что стало ее лучшим результатом в сезоне. Однако преодолеть следующие высоты ей не удалось.

Для Левченко этот старт стал первым за последние десять месяцев - последний раз она соревновалась в июне 2024 года в Стокгольме. Напомним, Юлия имеет в своем активе три серебряные награды финалов Бриллиантовой лиги (2017-2019) и звание вице-чемпионки Украины 2024 года.

Другие новости украинского спорта

Как ранее сообщал Главред, украинская гимнастка Таисия Онофрийчук вновь продемонстрировала высокий уровень на международной арене, завоевав сразу четыре медали на этапе Кубка мира по художественной гимнастике.

Кроме того, Даяна Ястремская досрочно завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте. В матче первого круга против представительницы Латвии Елены Остапенко украинка снялась после медицинского перерыва.

Также в США 20 апреля состоялся вечер бокса, организованный промоутерской компанией Golden Boy Promotions. Одним из первых поединков шоу стал бой с участием украинца Александра Гвоздика - бывшего чемпиона мира в полутяжелом весе. Его соперником был американец Энтони Холлоуэй.

Читайте также:

Кто такая Ярослава Магучих?

Ярослава Магучих - украинская легкоатлетка, специализирующаяся в прыжках в высоту, действующая обладательница мирового рекорда в прыжках в высоту (210 см). Олимпийская чемпионка (2024), чемпионка мира (2023), двукратная чемпионка Европы (2022, 2024), чемпионка мира в помещении (2022), двукратная чемпионка Европы в помещении (2021, 2023). Чемпионка Украины (2021). Двукратная чемпионка Украины в помещении (2020, 2021). Заслуженный мастер спорта Украины (2020). Младший сержант ВСУ, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

новости Украины новости спорта Ярослава Магучих
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

17:32Политика
"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

16:53Украина
Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речь

Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речь

15:08Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

Дожди с грозами и заморозки: какие регионы атакует штормовая погода

Абсолютный лидер: какое имя является самым популярным в мире

Абсолютный лидер: какое имя является самым популярным в мире

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

Алкоголь и наркотики: продюсер выдал правду про украинского певца

Алкоголь и наркотики: продюсер выдал правду про украинского певца

Последние новости

18:05

После встречи Зеленского с Трампом у Путина заявили о "готовности к переговорам"

17:32

"Он меня просто обманывает": Трамп открыто пригрозил Путину

17:17

Обвинявшую принца Эндрю в изнасиловании правозащитницу нашли мертвой

17:13

Борьба до последней высоты: Магучих уверенно выиграла этап Бриллиантовой лиги

17:00

Начнется "черная полоса": что нельзя делать 27 апреля

Украину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в маеУкраину накроет мощная жара: синоптик рассказал о резкой смене погоды в мае
16:53

"Операция продолжается": Генштаб высмеял бред Путина о выходе ВСУ с Курщины

16:18

Проводы, или Гробки: можно ли оставлять на могилах еду и алкоголь 27 апреля

15:47

Хозяек призвали протирать кастрюли чайными пакетиками: в чем причина

15:46

Сергей Дейнеко на Сумщине: глава ГПСУ проверил ситуацию на границе с Россией (видео)Видео

Реклама
15:22

Не только россияне: Герасимов впервые озвучил новые факты об участии КНДР

15:08

Зеленский раскрыл детали "исторической" встречи с Трампом: о чем шла речьВидео

15:05

Гороскоп на май 2025: назван знак зодиака, который ждет головокружительный успехВидео

15:03

"Славик и Настя - отдельная история": Потап заинтриговал новым заявлением

15:02

Можно ли давать собаке освященную паску: священник дал однозначный ответВидео

14:46

В РФ объявили о "полном освобождении" Курской области - детали

14:14

Что на самом деле означает фамилия Путин: историк раскрыл интересный нюансВидео

14:11

ВСУ уничтожили сына замдиректора ЦРУ: американец воевал в Украине на стороне РФ

13:47

Ответ неочевиден: историк рассказал о скрытом значении слова "Сечь"Видео

13:38

Гороскоп на май 2025 для Близнецов: дальнее путешествие, новые цели и мечтыВидео

13:38

В Белом доме сделали заявление после встречи Трампа с Зеленским: что известно

Реклама
13:26

РФ готовится к штурму на важном участке фронта: боец сказал, где ждать удара

12:56

РФ била сотней БпЛА и ракет: на Днепропетровщине смертельный прилет в жилой домФото

12:52

Ударят дожди с грозами: какой будет погода в начале мая

12:29

В США боятся развала РФ: Загородний сказал, удастся ли Трампу спасти ПутинаВидео

12:09

Китайский гороскоп на завтра 27 апреля: Крысам - страх, Петухам - споры

11:48

РФ ударила дронами по Киевщине: есть "прилеты" и пострадавшиеФото

11:16

Зеленский провел встречу с Трампом в Риме - что известноФотоВидео

11:11

Орал не своим голосом: Киркоров чуть не сгорел во время концертаВидео

11:08

Чем отличаются женщины возле лифта: только "детектив" угадает за 15 секунд

10:42

Китайский гороскоп на май 2025: Петухи решат проблемы, Крысам - деньги

10:34

Гороскоп на май 2025 для Тельцов: чего ждать в любви, на работе и финансахВидео

10:34

РФ использует новый дрон для атак на Украину: что о нем известно

10:01

"Украина и РФ очень близки к договоренности о мире": Трамп сделал важное заявление

10:00

MOLODI: "Можно петь о любви, но нельзя делать вид, что все в порядке"Видео Интервью

09:22

Лунный календарь на май 2025: благоприятные и неблагоприятные дни месяца

09:20

Масштабный сбой в Украине: рассчитаться карточкой пока невозможно, детали

09:02

Гороскоп на май 2025 для Овнов: подует ветер больших переменВидео

09:01

Украина и США имеют серьезные разногласия по условиям соглашения о прекращении войны - CNN

08:53

РФ не имеет военной силы захватить Украину, но у Путина есть новый план - ISW

08:00

Бензин со спиртом: чего ждать украинцам от нового топлива на АЗСмнение

Реклама
07:51

Трамп окончательно решил позволить РФ контролировать оккупированные территории - The Times

06:21

"Уничтожили все до основания": появились жуткие кадры разбитой базы "Госпитальеров"Фото

06:10

Время поджимает не нас: могут быть сюрпризы в войнемнение

05:40

Забавная головоломка: найдите 3 отличия в картинках с играющей собакой за 19 сек

05:05

Почему нельзя говорить "солодкоїжка": какой ошибки стоит избегать всем украинцамВидео

04:30

"Цунами запущено": эксперт заинтриговал, какой удар ждет РФ уже через два месяца

04:00

В Украине подешевеет ряд популярных продуктов: когда ждать обвала цен

03:30

"Тоннеля нет, везде тупик": Загородний дал тревожный прогноз по войне в Украине

03:03

США могут окончательно выйти из мирных переговоров: что будет "последней каплей"Видео

02:23

Гороскоп на завтра 27 апреля: Овнам - выгодная сделка, Девам - отдых

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизацияТарифыПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Украинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой Луценко
Война с Россией
Бавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУ
Лайфхаки и хитрости
УборкаАвтоСтиркаКомнатные растенияВсе о сале
Синоптик
Погода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодня
Пасха 2025
Когда Чистый четверг в 2025 году в УкраинеСтрастная пятница-2025: что можно и нельзя делатьЗакуска на Пасху 2025, которая затмит любое блюдоМожно ли брать детей на кладбище
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять