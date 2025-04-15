Известная украинская теннисистка прервала матч: причина удивила болельщиков

Ястремская объяснила свое решение сняться с соревнований.

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Ястремская снялась с матча против Остапенко / коллаж: Главред, фото: Instagram

Что произошло:

Украинка сообщила о носовом кровотечении еще до начала игры

Участие в парной сетке остается под вопросом

Даяна Ястремская досрочно завершила свое выступление на турнире WTA 500 в Штутгарте. В матче первого круга против представительницы Латвии Елены Остапенко украинка снялась после медицинского перерыва.

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Как выяснилось, еще до начала встречи Ястремская чувствовала себя плохо. В частности, у нее началось носовое кровотечение, о чем теннисистка сообщила в Instagram, опубликовав соответствующее фото.

"Если вы не знаете причину снятия, не пишите чушь - все вернется взаимно...", - отметила Даяна в своей заметке.

Как проходил матч

В первом сете Остапенко быстро получила преимущество, реализовав брейкпоинт. Ястремская сумела отыграть два гейма.

Вторую партию латвийка начала с трех выигранных геймов подряд.

После этого украинка взяла медицинский тайм-аут, а затем объявила о прекращении борьбы в матче.

Таким образом, Ястремская завершила выступление в одиночном разряде турнира.

Пока неизвестно, продолжит ли она участие в парной сетке, где вместе с Остапенко уже вышла в четвертьфинал.

Это уже не первый случай досрочного снятия украинки с матча. Последний раз подобное случилось в августе 2024 года на турнире в Торонто, где она не доиграла матч против американки Тейлор Таунсенд.

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Кто такая Даяна Ястремская? Даяна Александровна Ястремская родилась 15 мая 2000 года в Одессе. Заниматься теннисом начала в 5-летнем возрасте. В 7 лет выиграла свой первый детский титул. Она дебютировала на взрослом уровне 25 февраля 2015 года на турнире ITF в египетском Шарм-эш-Шейхе с победы над испанкой Нурией Парризас-Диас. В 2018 году Ястремская трижды играла в финалах ITF тура.18 апреля 2016 года Даяна Ястремская дебютировала в самом престижном туре мирового тенниса на Istanbul Cup уступив в первом раунде японке Нао Хибино. Первую победу на турнире WTA Даяна одержала на Istanbul Cup над немкой Андреа Петкович. Wikipedia

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