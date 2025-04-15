Россия возмущена: украинки бойкотировали церемонию награждения с россиянками

Украинские спортсменки показали отношение к "нейтральным" россиянкам.

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Международный дебют россиянок не обошелся без скандала / Коллаж: Главред, фото: Instagram, скриншот YouTube

Читайте в материале:

Почему украинки проигнорировали церемонию с россиянками

Что о ситуации написали российские пропагандисты

Как отреагировала международная федерация артистического плавания

Украинские спортсменки по артистическому плаванию Дарья Мошинская и Анастасия Шмонина отказались от рукопожатия и совместного фото с представительницами России, которые выступают под нейтральным статусом, во время церемонии награждения на этапе Кубка мира в Египте.

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Об этом поступке сообщила Федерация синхронного плавания Украины.

Украинский дуэт получил серебряные медали в технической программе дуэтов с результатом 261,6125 балла. Первое место заняли "нейтральные" россиянки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай, которые получили 268,0551 балла. Программу украинки выполняли под названием "Драматическое время".

Во время награждения Мошинская и Шмонина покинули пьедестал, проигнорировав совместное фото с россиянками. Международная федерация артистического плавания отреагировала на этот жест, отметив, что действия украинок не нарушают регламент.

Инцидент вызвал бурную реакцию в российских медиа. В частности, издание "Советский спорт" назвало действия украинок "провокацией", а журналист Георгий Горностаев заявил:

"Конечно, этого стоило ожидать, ведь уже давно украинские спортсмены, за некоторыми исключениями, не фотографируются и не жмут на руки россиянам, но факт остается фактом. Более того, украинки наглядно продемонстрировали, что может ждать российских спортсменов после возвращения на международную арену. Несмотря на длительное отсутствие, мы видим, что это не сильно влияло на результаты - россиянки продолжали тренироваться, работать и верить в возвращение. Оно, наконец, состоялось и получилось триумфальным. И испортить праздник нам никто не сможет, даже украинцы со своими провокациями", - пишет журналист. Другие новости украинского спорта: Как ранее сообщал Главред, один из лидеров киевского "Динамо" Андрей Ярмоленко оказался в эпицентре неоднозначной ситуации во время матча Кубка Украины против "Руха". После финального свистка опытный 35-летний футболист сделал замечание юному болельщику, который обратился к нему кличкой "Ярмола". Также чемпион мира в супертяжелом весе Дэниел Дюбуа заявил, что его бой за статус абсолютного чемпиона против Александра Усика запланирован на июль и должен состояться на знаменитом стадионе Уэмбли. Кроме того, 29-летний украинский стронгмен Алексей Новиков принял участие в первом этапе соревнований Кубка мира в Барселоне, где установил новый мировой рекорд по становой тяге. Читайте также: Кубок Украины по футболу перезагружается: все подробности

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