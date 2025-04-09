Намек с перчинкой: бывшая футболиста Динамо затроллила игрока

О чем сказала Крыжановская:
- Сообщение без имени, но с намеком на личный подтекст
- Бывшая обвиняла Герреро в изменах
Кристина Крыжановская, экс-избранница нападающего киевского "Динамо" и сборной Панамы Эдуардо Герреро, вызвала активное обсуждение в соцсетях после публикации сторис в Instagram, сделанной сразу после матча киевлян против "Левого берега".
В своей заметке Крыжановская показала, что наблюдала за игрой, и после финального свистка оставила эмоциональное сообщение:
"Ну и хавай свое г*вно. Кто понял - тот понял"
Хотя имен в сообщении не было, подписчики сразу предположили, что оно адресовано именно Герреро. Футболист появился на поле только в конце встречи, что, вероятно, стало причиной для такой реакции.
Ранее Крыжановская публично рассказывала о непростом расставании с игроком, которое сопровождалось обвинениями в изменах. Именно поэтому ее сообщение восприняли как намек на личные обстоятельства.
Также девушка прокомментировала слухи о ее вероятных отношениях с другими игроками - в частности, с Бражко и Бущаном. По ее словам, с Бражко связывали только из-за подписки в Instagram и интереса к игре, а Бущана - из-за слухов о его статусе холостяка. При этом Герреро, по ее словам, не фигурировал среди таких предположений.
Напомним, Эдуардо Герреро присоединился к "Динамо" в сентябре 2024 года, перейдя из "Зари" за 2,5 млн евро. С тех пор он успел провести 13 матчей за команду и забил 1 гол.
Публикация Крыжановской быстро набрала популярность в соцсетях.
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Украинская ассоциация футбола
Украинская ассоциация футбола (до мая 2019 года называлась Федерация футбола Украины, ФФУ) - всеукраинская общественная независимая спортивная организация, основанная 13 декабря 1991 года. Главная цель ее деятельности - обеспечение и содействие росту уровня и массовости футбола в Украине. Цели деятельности ассоциации: обеспечение достойного представительства Украины в международном футбольном сообществе; развитие системы пропаганды и популяризации футбола. Член УЕФА и ФИФА с 1992 года, пишет Википедия.
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