Разгромила россиянку: Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open-2025

Главное:
- Свитолина вышла в четвертьфинал Australian Open
- Во время поединка украинка победила россиянку Веронику Кудерметову
- Элина Свитолина назвала секрет своей победы
В ночь на 20 января украинская теннисистка Элина Свитолина одержала победу в рамках 1/8 Australian Open над российской соперницей, выступавшей под нейтральным флагом, Вероникой Кудерметовой.
В первом сете Свитолина отыгралась со счета 1:4, выиграв пять подряд геймов, что транслировал Eurosport Tennis. Украинка подала 5 подач на вылет при 3 двойных ошибках. В конце концов ей удалось реализовать 5 из 9 брейкпойнтов. Поединок длился 80 минут.
Стало понятно, что у спортсменки из страны-агрессора России не было шансов навязать борьбу Свитолиной и манч закончился со счетом Элина Свитолина - Вероника Кудерметова - 2:0 (6:4, 6:1). Украинка провела уже третий поединок с этой соперницей и наконец одержала победу над ней.
Смотрите видео победы Светолиной над Кудерметовой:
Стоит отметить, что как и до, так и после матча украинка отказалась от совместного фото и рукопожатия с Кудерметовой, чем в очередной раз продемонстрировала свою позицию относительно войны в Украине.
Украинская спортсменка успела прокомментировать Australian Open TV свою победу над россиянкой и рассказала, что именно ей помогло достичь такого результата.
"Я просто пыталась бороться, знаете, проявить этот боевой дух. Это единственное, что можно сделать, когда что-то идет не так. Просто собраться, опустить голову и работать дальше. И моя команда очень помогла мне остаться в колею. Я очень рада, что смогла вернуться в матч, а затем выиграть в двух сетах", - сказала она.
Теперь Свитолину ждет игра в 1/4 турнира с американской теннисисткой Мэдисон Киз, которая состоится уже завтра, 21 января.
Успехи Свитолиной в спорте - последние новости
Ранее, как писал Главред, еще во время первого матча, украинка Элина Свитолина получила преимущество над первой ракеткой Японии на Олимпиаде-2024, проходившей во Франции.
Накануне, Свитолина всего через два месяца после возвращения на корт из декрета дошла до четвертьфинала "Ролан Гаррос", одолев в 1/8 первый номер России Дарью Касаткину.
Напомним, что в 2021 году украинская теннисистка попала в четвертьфинал US Open, обыграв экс-первую ракетку мира Симону Халеп в 1/8 финала турнира "Большого шлема".
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Кто такая Элина Свитолина?
Элина Свитолина - украинская теннисистка; бронзовый призер Олимпийских игр 2020 в Токио в одиночном разряде; победительница 19 турниров WTA (из них 17 в одиночном разряде); победительница одного Итогового турнира в одиночном разряде (Финал тура WTA-2018); бывшая третья ракетка мира в одиночном разряде, сообщает "Википедия".
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