Россиянка позорно проиграла Свитолиной и показала кулак: в РФ разгорелся скандал из-за украинки

Россияне набросились на Дарью Касаткину и заявили, что проиграть украинке - это вообще позор.

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Элина Свитолина обыграла россиянку / Коллаж Главред, фото pixabay, WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина всего через два месяца после возвращения на корт из декрета дошла до четвертьфинала "Ролан Гаррос", одолев в 1/8 первый номер России Дарью Касаткину.

Такой результат привел россиян в ужас. Россияне набросились на Касаткину и заявили, что проиграть украинке - это вообще позор.

"В обоюднодонном теннисе победила чуть меньшее дно", "Кто бы что ни говорил, но невооруженным глазом видно, что женский теннис – дно. Я раньше не видел в 1/8 шлема такого донного тенниса. Одни простые перекидки и все. Победила та, которая поменьше ошиблась. Элине простительно. Все-таки возраст – ребенок. Ну а Касаткина – это cpaмота полнейшая", – заявляли россияне.

Стоит отметить, что после матча Касаткина показала Свитолиной кулак и большой палец, из-за чего ее освистали трибуны. Все дело в том, что Свитолина отказывается пожимать руку соперницам из страны-агрессора.

Что заявила Свитолина после матча

На послематчевой пресс-конференции Свитолина высказалась в адрес россиянки Касаткиной, которая ранее публично осудила вооруженную агрессию РФ против Украины.

"Очень благодарна ей за ту позицию, которую она заняла. Да, она действительно смелый человек, который высказался публично, что сделали не так много игроков. Она смелая", – сказала Свитолина.

Смотрите видео о том, как Свитолина поиграла с маленькими детьми:

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