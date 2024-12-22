Шанс загреметь на 10 лет: Усик попал в скандал после боя - все из-за одежды

О чем речь:
- Футболка Усика: почему Саудовская Аравия восприняла это как вызов
- Какие могут быть последствия жеста Александра Усика
Украинский боксер Александр Усик во время поединка с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) вышел на ринг в футболке с надписью "Православие или смерть" на греческом языке.
Как сообщает портал Sport.ua, этот жест вызвал значительный резонанс среди саудовцев.
В религиозно консервативной Саудовской Аравии такой лозунг может быть расценен как провокационный, поскольку он отвергает другие религиозные убеждения.
В стране, где строго придерживаются исламских норм, такие высказывания могут повлечь серьезные последствия.
В подобных случаях Саудовская Аравия действовала решительно: например, местного блогера Раифа Бадави приговорили к 10 годам заключения и 1000 ударов плетью за критику ислама.
Александр Усик - последние новости
Как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря украинец Александр Усик победил экс-гегемона дивизиона британца Тайсона Фьюри.
Что интересно, перед боем Усику запретили целовать крест между раундами. Запрет связан с тем, что Усик якобы мог пользоваться ингалятором.
Кроме этого, перед боем глава Украины Зеленский поговорил с Усиком. Президент выразил слова поддержки от имени всей Украины.
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Бой Тайсон Фьюри - Александр Усик
Бой Тайсон Фьюри - Александр Усик под названием Огненный ринг (англ.Ring of Fire) - профессиональный боксерский поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBCТайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе Александром Усиком. Бой состоялся с 18-19 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель поединка Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса, пишет Википедия.
Впоследствии стало известно, что спортсмены согласились на поединок-реванш, который состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.
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