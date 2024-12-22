Шанс загреметь на 10 лет: Усик попал в скандал после боя - все из-за одежды

Жест чемпиона Украины вызвал значительный резонанс в Саудовской Аравии.

https://glavred.info/sport/shans-zagremet-na-10-let-usik-popal-v-sandal-posle-boya-vse-iz-za-odezhdy-10624316.html Ссылка скопирована

Усик попал в скандал после боя / Коллаж: Главред, фото: скрин

О чем речь:

Футболка Усика: почему Саудовская Аравия восприняла это как вызов

Какие могут быть последствия жеста Александра Усика

Украинский боксер Александр Усик во время поединка с Тайсоном Фьюри в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) вышел на ринг в футболке с надписью "Православие или смерть" на греческом языке.

Как сообщает портал Sport.ua, этот жест вызвал значительный резонанс среди саудовцев.

видео дня

В религиозно консервативной Саудовской Аравии такой лозунг может быть расценен как провокационный, поскольку он отвергает другие религиозные убеждения.

Александр Усик / инфографика: Главред

В стране, где строго придерживаются исламских норм, такие высказывания могут повлечь серьезные последствия.

В подобных случаях Саудовская Аравия действовала решительно: например, местного блогера Раифа Бадави приговорили к 10 годам заключения и 1000 ударов плетью за критику ислама.

Александр Усик - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 22 декабря украинец Александр Усик победил экс-гегемона дивизиона британца Тайсона Фьюри.

Что интересно, перед боем Усику запретили целовать крест между раундами. Запрет связан с тем, что Усик якобы мог пользоваться ингалятором.

Кроме этого, перед боем глава Украины Зеленский поговорил с Усиком. Президент выразил слова поддержки от имени всей Украины.

Другие новости спорта:

Бой Тайсон Фьюри - Александр Усик Бой Тайсон Фьюри - Александр Усик под названием Огненный ринг (англ.Ring of Fire) - профессиональный боксерский поединок между чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBCТайсоном Фьюри и обладателем титулов WBA (Super), WBO, IBF, IBO и The Ring в тяжелом весе Александром Усиком. Бой состоялся с 18-19 мая 2024 года в Эр-Рияде (Саудовская Аравия). Победитель поединка Александр Усик стал первым абсолютным чемпионом в тяжелом весе со времен Леннокса Льюиса, пишет Википедия. Впоследствии стало известно, что спортсмены согласились на поединок-реванш, который состоится 21 декабря 2024 года в Эр-Рияде.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред