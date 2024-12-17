Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест: появился первый комментарий футболиста

"Челси" и Мудрик будут сотрудничать, чтобы выяснить причину положительного теста на допинг.

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Мудрик пока отказался раскрывать детали инцидента / Коллаж: Главред, фото: twitter.com/ChelseaFC, instagram.com/mmudryk10/

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Мудрик подтвердил, что в его крови нашли допинг

Футболист отрицает употребление запрещенных веществ

Причины положительного теста выясняют

В крови украинского футболиста, который играет за лондонский "Челси" Михаила Мудрика нашли допинг. Об этом сообщил футбольный клуб "Челси" и сам игрок.

"И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически заявил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что повлекло неблагоприятное заключение", - написали представители "Челси".

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У самого Мудрика на странице в Instagram появилось сообщение о том, что найденный допинг в крови стал для него полным шоком, поскольку он якобы никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил.

"Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я скажу, как только смогу", - добавил он.

Последние новости украинского спорта

Напомним, Главред ранее писал, что на войне погиб украинский чемпион мира по скалолазанию Максим Петренко. Украинский атлет Евгений Кривошейцев заявил, что военный погиб в возрасте 46 лет в боях за город Торецк.

Накануне Сборная Украины по футзалу завоевала бронзовые награды на Чемпионате мира-2024 в Ташкенте. Это исторический момент, ведь впервые в истории украинская сборная заняла призовое место на матче мирового уровня.

Ранее также стало известно, что украинский экс-футболист Анатолий Тимощук, который сбежал в Россию и теперь работает на правах помощника тренера питерского "Зенита", присоединился к сбору средств на нужды оккупантов в Курской области.

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Кто такой Михаил Мудрик? Михаил Петрович Мудрик - украинский футболист, полузащитник английского клуба "Челси" и сборной Украины, сообщает "Википедия". Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 в составе сборной Украины U-21.

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