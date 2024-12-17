Михаил Мудрик сдал положительный допинг-тест: появился первый комментарий футболиста

Главное:
- Мудрик подтвердил, что в его крови нашли допинг
- Футболист отрицает употребление запрещенных веществ
- Причины положительного теста выясняют
В крови украинского футболиста, который играет за лондонский "Челси" Михаила Мудрика нашли допинг. Об этом сообщил футбольный клуб "Челси" и сам игрок.
"И клуб, и Михаил полностью поддерживают программу тестирования FA, и все наши игроки, включая Михаила, регулярно проходят тестирование. Михаил категорически заявил, что никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ. И Михаил, и клуб теперь будут работать с соответствующими органами, чтобы установить, что повлекло неблагоприятное заключение", - написали представители "Челси".
У самого Мудрика на странице в Instagram появилось сообщение о том, что найденный допинг в крови стал для него полным шоком, поскольку он якобы никогда сознательно не употреблял никаких запрещенных веществ и не нарушал никаких правил.
"Я знаю, что не сделал ничего плохого, и надеюсь, что скоро вернусь на поле. Сейчас я не могу ничего сказать из-за конфиденциальности процесса, но я скажу, как только смогу", - добавил он.
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Кто такой Михаил Мудрик?
Михаил Петрович Мудрик - украинский футболист, полузащитник английского клуба "Челси" и сборной Украины, сообщает "Википедия".
Бронзовый призер молодежного чемпионата Европы 2023 в составе сборной Украины U-21.
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