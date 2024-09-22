Сбежавший в Россию украинский экс-футболист Анатолий Тимощук, теперь работающий на правах помощника тренера питерского "Зенита", присоединился к сбору средств на нужды оккупантов в Курской области.
Фото Тимощука публикует ряд российских пабликов. Отмечается, что предавший Украину спортсмен передал фонду, который занимается снабжением российской армии, свою футболку с подписью.
Футболку продали за 7500 долларов, эти деньги передали на помощь оккупантам в Курской области.
Анатолий Тимощук - как сложилась карьера предателя
Тимощук родился в Луцке. Играл в составе "Волынь", "Шахтар", "Бавария" (Мюнхен), дебютировал в сборной Украины в 2000 году в матче Болгария - Украина.
Был капитаном команды после того, как Андрей Шевченко завершил карьеру в 2012 году. В 2011 году его даже признали лучшим футболистом Украины.
Тимощук переехал в Россию еще до начала полномасштабного вторжения, но после февраля 2022 года никак по этому поводу не высказывался.
В Россию Тимощука пригласили в 2017 году на должность помощника тренера "Зенита" Мирчи Луческу— футбольного клуба Санкт-Петербурга.
В Украине против спортсмена ввели санкции и лишили его всех наград.
Что такое ФК "Зенит"?
"Зенит" - российский футбольный клуб из Санкт-Петербурга, выступающий в Премьер-лиге.Чемпион СССР 1984, десятикратный чемпион России, обладатель Кубка СССР 1944 года, пятикратный обладатель Кубка России, обладатель Кубка сезона 1985 года, девятикратный обладатель Суперкубка России, обладатель Кубка Премьер-лиги 20 8 , обладатель Суперкубка УЕФА в 2008 году.
Зенит – единственная команда РФПЛ, вынужденная трижды проводить домашние матчи при пустых трибунах.
В феврале 2022 года США ввели санкции против спонсора "Зенита" российского "Газпромбанка".
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