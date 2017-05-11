Экс-капитан сборной Украины засветился с "колорадской" ленточкой в России, опубликованы фото

Почетный гражданин Луцка, экс-капитан сборной Украины Анатолий Тимощук "засветился" с георгиевской лентой.

Это произошло во время торжественных мероприятий по случаю Дня Победы в Санкт-Петербурге, пишет Волынь Post.

По информации пресс-службы питерского "Зенита", по случаю 72-й годовщины победы во Второй мировой футболисты и тренерский штаб ФК возложили цветы к монументу "Мать-Родина" на Пискаревском мемориальном кладбище.

На фотографиях клубной пресс-службы с георгиевской лентой на цветах "засветился" и Почетный гражданин Луцка Анатолий Тимощук.

Напомним, Тимощук стал помощником Луческу в тренерском штабе "Зенита".

фото: volynpost.com