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Он прославлял Украину: на войне с РФ погиб известный воин-чемпион мира

Даяна Швец
18 октября 2024, 18:47
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Герой стал первым украинцем, достигшим бронзовой награды на чемпионате мира в дисциплине "трудность".
ВСУ, свеча
Погиб чемпион мира по скалолазанию Петренко / Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

На войне погиб украинский чемпион мира по скалолазанию Максим Петренко.

Об этом сообщил украинский атлет Евгений Кривошейцев в Facebook.

Военный погиб в возрасте 46 лет в боях за город Торецк.

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"В бою с российскими оккупантами за город Торецк, защищая Украину от путинских (оккупантов-ред), погиб мой старый друг и многолетний напарник в скалолазании Максим Петренко!", - написал Кривошейцев.

Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

Герой дважды становился победителем на молодежном чемпионате мира, добывая золотые медали. Наивысшим его результатом во взрослом спорте стала бронзовая награда на чемпионате мира 1999 года в Бирмингеме, что сделало его первым украинцем, который достиг этого в дисциплине "трудность".

Максим также успешно преодолевал маршруты категории 8с+ - одной из самых сложных - как на крымских скалах, так и на международных соревнованиях.

Потери Украины и России в войне

Потери Украины в войне являются государственной тайной. Потери вооруженных сил РФ также засекречены.

Президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал количество погибших украинских военных 25 февраля на пресс-конференции в рамках форума "Украина. Год 2024". По его словам, 31 тысяча украинских военных погибла в этой войне.

По оценке Центра стратегических и международных исследований (CSIS), по состоянию на конец февраля 2023 года общие потери РФ убитыми и ранеными составили 200-250 тыс., включая 60-70 тыс. погибших (включая потери самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР" и наемников ЧВК "Вагнер").

Потери РФ за год войны с Украиной превысили потери СССР и России во всех войнах после Второй мировой, вместе взятых. Темп потерь тоже значительно больше, чем в прошлых войнах: в Чечне во время первой и второй чеченских войн российская армия теряла от 95 до 185 человек в месяц, в Афганистане - 130-145, в Украине - 5-5,8 тысячи убитых в месяц, пишет Википедия.

Бои за город Торецк - что известно

Как сообщает Институт изучения войны (ISW), несмотря на то, что российские войска продолжают наступательные операции, ВСУ восстановили позиции в центре Торецка.

Также в ВСУ рассказали о тактике РФ в Донецкой области. Российские оккупанты стирают город Торецк Донецкой области с лица земли.

Донецкая область для россиян намного приоритетнее чем Курская. Теперь оккупанты имеют новую приоритетную цель на фронте и хотят взять город в "клещи".

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