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"Чтобы спасти Европу от войны": Залужный высказался о мобилизации женщин

Даяна Швец
17 октября 2024, 18:46
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По мнению Залужного, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году.
Залужный, ВСУ
Залужный прокомментировал мобилизацию женщин / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com, скрин

Несмотря на всю неприемлемость мобилизации женщин в Украине, к таким шагам могут прибегнуть в случае крайней необходимости. Об этом, выступая в Chatham House, заявил посол Украины в Великобритании и бывший главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его убеждению, если обстоятельства сложатся не лучшим образом, то мобилизация женщин может стать реальностью. Однако, как убежден Залужный, этого нужно избегать.

"Если будет необходимо призвать женщин, чтобы спасти Европу от войны, то, пожалуй, мы это сделаем. Но, по моему личному мнению, нужно не допустить войны в Европе, как это было в 1939 году, другими путями, не путем призыва украинских женщин", - подчеркнул он.

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Кто такой Валерий Залужный?

Валерий Федорович Залужный (род. 8 июля 1973, Новоград-Волынский, ныне Звягель Житомирская область) - украинский военачальник, генерал. С 2021 года по 2024 был Главнокомандующим Вооруженных сил Украины. Имеет звание Героя Украины, пишет Википедия.

Командующий войсками Оперативного командования "Север" (2019-2021), начальник Объединенного оперативного штаба ВС Украины - первый заместитель командующего Объединенных сил (2018), начальник штаба - первый заместитель командующего войсками Оперативного командования "Запад" (2017). Командир 51-й отдельной механизированной бригады (2009-2012).

23 мая 2022 года вошел в список 100 самых влиятельных людей 2022 по версии журнала Time, а в октябре 2022 года вошел в список 25 самых влиятельных украинских военных от НВ.

Посол Украины в Великобритании. Заступил на должность 11 июля 2024 года.

Кроме этого, по словам Залужного, Украина получит больше врагов, если к Ирану, КНДР и Китаю присоединятся другие страны.

НАТО, ось зла, россия, иран, китай, КНДР, инфографика
НАТО и ось зла / Инфографика: Главред

В итоге посол Украины в Великобритании поддержал действия Президента Владимира Зеленского, который предлагает международным партнерам план победы, поскольку Украине нужна сила для отпора агрессору.

Валерий Залужный - другие важные заявления

Как известно, Валерий Залужный прокомментировал операцию в Курской области. По его словам, это дело только военно-политического руководства Украины, каким образом эти операции проводить, каким образом действовать, куда наступать и что делать.

Также Залужный прокомментировал возможность окончания войны в 2025 году. Он ответил, поддерживает ли план президента, по которому Украина должна бороться против достаточно мощной коалиции РФ.

Кроме этого, к сожалению, по мнению Залужного, "выйти из затяжной войны почти невозможно". Причиной этого стали задержки с поставками оружия от Запада.

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