"Дело только руководства": Залужный прокомментировал операцию в Курской области

Валерий Залужный заявил, что ситуация на фронте является результатом действий и условий, в которых находится Украина.

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Залужный не видел военных планов по этой операции / Коллаж: Главред, фото скриншот из видео, 4 отдельная танковая бригада

Украина остается ведущим "игроком" в области развития военной науки. Об этом сказал экс-главнокомандующий ВСУ, посол Украины в Великобритании Валерий Залужный во время своего выступления в Chatham House в Лондоне, комментируя Курскую операцию Сил обороны.

Валерий Залужный сообщил, что не видел военных планов по этой операции, однако считает, что "украинское командование учло все необходимые линии для ее проведения".

"И поверьте мне, это дело только военно-политического руководства Украины, каким образом эти операции проводить, каким образом действовать, куда наступать и что делать.", - рассказал экс-главнокомандующий ВСУ. видео дня

Залужный добавил, что когда операция в Курской области завершится, тогда люди, которые специализируются в этой теме дадут соответствующую оценку.

Комментируя ситуацию на фронте, Залужный объяснил, что она такая, "какой она может быть в результате тех действий и тех условий, в которых сейчас находится Украина". Он подчеркнул, что "не могло произойти по-другому".

"Я знаю точно, что они делают все возможное и невозможное для того, чтобы держать ситуацию под контролем", - отметил Залужный.

Что известно об операции ВСУ в Курской области? Операция ВСУ в Курской области - военные мероприятия Украины, направленные на решение вопросов безопасности своей страны на территории агрессора России. Украинские военные 6 августа пересекли украинско-российскую границу и начали боевые действия в Курской области. Установлен контроль над более 82 населенными пунктами. Прорыв вглубь российской территории - более 35 километров. Возможными целями ВСУ называют оттягивание российских войск с фронта в Украине и принуждение России к справедливому миру. Бои продолжаются. Украинская армия продвигается вперед.

Ситуация в Курской области - что известно

В отчете американского Института изучения войны сообщалось, что 10 и 11 октября российские войска в Курской области активизировали попытки вытеснить украинские силы, пытаясь завершить операцию до наступления неблагоприятных погодных условий, которые могут осложнить маневры на поле боя.

О том, что армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине, заявлял и президент Украины Владимир Зеленский. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорваться на Курщине, отмечал глава государства.

Впоследствии военный эксперт и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак высказал свои предположения, что Курская операция продлится до конца года.

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