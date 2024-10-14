Армия РФ пытается прорвать оборону ВСУ на Курщине: Зеленский провел важную Ставку

Президент отметил, что особенно жестокие бои продолжаются на двух направлениях фронта.

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Зеленский провел важную Ставку/ коллаж: Главред, фото: Офис президента, Сухопутные войска ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередную Ставку верховного главнокомандующего. Он отметил, что сейчас активные действия проводятся по всей длине фронта, но на двух направлениях происходят особенно жестокие бои.

Также президент подчеркнул, что российские военные пятый день пытаются прорвать оборону украинских воинов в Курской области. Об этом глава Украинского государства сообщил в Telegram.

"Провел очередную Ставку. Был доклад Главкома Александра Сырского по оперативной ситуации. Активные действия сейчас по всей длине фронта, но особенно жестокие бои на Покровском и Кураховском направлениях. Пятые сутки продолжаются попытки россиян прорвать нашу оборону на Курщине. Ребята держатся и контратакуют", - отметил Зеленский.

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Также он отметил, что Главное управление разведки Минобороны Украины и Служба внешней разведки Украины провели глубокий анализ и представили аналитику относительно того, кто именно помогает России вести ее захватническую войну против Украины - военно, экономически, политически, открыто и скрыто - и какие шаги нужно предпринять Украине и ее партнерам, чтобы ослабить эти преступные союзы.

"Был доклад Министерства обороны по контрактации на текущий и следующий периоды, в частности с использованием партнерской помощи, по инвестициям наших ключевых партнеров в украинский ОПК", - добавил президент.

Что такое Ставка Верховного Главнокомандующего ВСУ? Ставка Верховного Главнокомандующего Вооруженными силами Украины (СВГ) – чрезвычайный орган высшего военного руководства Украины, который в период реальной войны-агрессии осуществляет стратегическое управление Вооруженными силами Украины и другими военными формированиями государства. Рабочим органом является Генеральный штаб ВСУ, пишет Википедия.

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Ранее сообщалось, что ВСУ могут оставить город на Донбассе - представительница оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова рассказала, есть ли угроза дальнейшего прорыва обороны. Ситуация в Торецке - тяжелая, бои с оккупантами продолжаются за каждую улицу и подъезд, рассказали в группировке "Луганск".

Также ранее у Зеленского раскрыли главные детали плана победы. Партнеры должны вместе с Украиной встать на путь принуждения РФ к миру, уверен Михаил Подоляк.

Напомним, ранее в BILD отмечали, что Минобороны Германии больше не верит в победу Украины в войне. В немецком оборонном ведомстве констатируют "большое истощение" в рядах ВСУ.

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