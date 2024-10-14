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ВСУ могут покинуть город на Донбассе: если ли угроза дальнейшего прорыва обороны

Андрей Ганчук
14 октября 2024, 17:10
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Ситуация в Торецке – тяжелая, бои с оккупантами ведутся за каждую улицу и подъезд, рассказали в группировке "Луганск".
ВСУ, Торецк
ВСУ отражают вражеские атаки в битве за Торецк / Коллаж: Главред, фото: Википедия, 56-я ОМПр (иллюстративное фото)

Вблизи Торецка Донецкой области построены фортификационные сооружения, которые будут сдерживать войска агрессора России в случае выхода украинской армии из города. Об этом заявила представитель оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что ситуация в Торецке остается тяжелой. Боевые действия ведутся за каждую улицу и подъезд.

"Мы недавно говорили с главой ГВА Торецка, он поделился информацией о том, как была проведена подготовка фортификаций вблизи Торецка. Это происходило во взаимодействии с военными. Они хорошо их подготовили", - сказала Бобовникова.

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Где войска РФ в Торецке

Как утверждает спикер ОТГ "Луганск", российские оккупанты заняли восточные и юго-восточные районы города. За другие части Торецка продолжаются активные бои.

Какая тактика у врага

Россияне штурмуют Торецк малыми пехотными группами, численность которых составляет по 5-7 человек. Их прикрывают артиллерия, минометы и FPV-дроны. К использованию тяжелой военной техники враг пока не прибегает.

Также Анастасия Бобовникова подчеркнула, что интенсивность боевых действий влияет погода. В световой день противник проводит больше штурмов и применяет FPV-дроны. В дождевую, ветреную и туманную погоду им сложно вести штурмы и применять дроны.

Бои за Торецк – что об этом известно:

Российские оккупанты зашли в Торецк, сказала 8 октября Анастасия Бобовникова.

Боевые действия велись в интенсивном темпе, поэтому сложно было сказать, какая из сторон и что контролирует в городе.

Под контролем ВСУ – 40-50% Торецка, остальная часть города захвачена россиянами, сказал 11 октября глава Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.

Силы обороны удерживают позиции и отражают вражеские атаки.

Позже в ОТГ "Луганск" уточнили, что на тот момент войска РФ контролировали только восточную часть Торецка. ВСУ сдерживали наступление противника, несмотря на его численное превосходство.

Торецк Инфографика
Кратко от Торецке / Инфографика: Главред

Торецк

Торецк (в 1936—2016 годах — Дзержи́нск) – город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия. После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался самым крупным городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек. Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления.

Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает в качестве плацдарма для последующего наступления на захваченную россиянами Горловку.

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