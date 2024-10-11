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РФ несет в Торецке огромные потери: в ВСУ разъяснили заявление об оккупации 50% города

Руслана Заклинская
11 октября 2024, 20:30
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Из-за значительных потерь РФ постоянно пополняет свои силы, хотя о ротации крупных подразделений речь не идет, отметила Анастасия Бобовникова.
РФ несет в Торецке огромные потери: в ВСУ разъяснили заявление об оккупации 50% города
Российские войска ежедневно теряют до 200 бойцов в Торецке / Коллаж: Главред, фото: 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада, 1 отдельная танковая Северская бригада

Российские оккупанты контролируют только восточную часть Торецка. В других районах города продолжаются ожесточенные бои. Об этом в комментарии РБК-Украина сообщила пресс-секретарь оперативно-тактической группы "Луганск" Анастасия Бобовникова.

По ее словам, ситуация в Торецке остается сложной. Бои в городе проходят тяжело и нестабильно, однако ВСУ, несмотря на численное превосходство врага, удается сдерживать его наступление.

Бобовникова рассказала, что потери российских войск в зоне ответственности ОТГ "Луганск" ежедневно составляют около 200 солдат убитыми и ранеными. За месяц эти потери достигают примерно 6 тысяч человек. Из-за значительных потерь армия РФ постоянно пополняет свои силы, хотя о ротации крупных подразделений, таких как дивизии или бригады, речь не идет.

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"Относительно сил, которые они подтянули, то, скажем так, они несут очень большие потери. То есть это ежедневно в зоне нашей ответственности около 200 человек убитыми и ранеными", - отметила Бобовникова.

Заявления об оккупации части города

Также она прокомментировала заявление начальника Торецкой городской военной администрации Василия Чинчика, который утверждал, что ВСУ контролируют 40-50% территории города, а остальные под оккупацией.

Спикер ОТГ "Луганск" уточнила, что важно различать термины "под контролем ВСУ" и "оккупированная территория".

"Даже если вы посмотрите на карту DeepState, там можно увидеть два цвета. Красный - там, где наших военных уже нет, серый - там, где ведутся бои. Вы можете увидеть, что красным обозначена только восточная часть города - улица Центральная и несколько улиц к югу от улицы Центральной. А на остальной территории идут бои", - пояснила пресс-секретарь.

Бобовинкова добавила, что россияне пытаются штурмовать позиции ВСУ малыми группами и уничтожают город. По ее словам, в городе почти не осталось уцелевших зданий.

"Их тактика неизменна. Они стирают город артиллерией. Мы это уже видели в других городах Донбасса. И после этого штурмуют малыми группами. То есть, такими маленькими ударами пытаются найти слабые места в нашей обороне", - отметила спикер ОТГ "Луганск".

Торецк Инфографика
Торецк / Инфографика: Главред

Торецк

Торецк (в 1936-2016 годах - Дзержинск) - город в Бахмутском районе Донецкой области, пишет Википедия.

После оккупации россиянами Авдеевки именно Торецк оставался крупнейшим городом у линии фронта. До войны население Торецка составляло около 35 тысяч человек.

Город считается одной из целей врага в рамках летнего наступления.

Торецк важен тем, что он позволяет огнем контролировать позиции россиян, защищает агломерацию Константиновка-Краматорск и выступает как плацдарм для дальнейшего наступления на захваченную россиянами Горловку.

Ситуация в Торецке - последние новости

Напомним, самая сложная ситуация сейчас наблюдается в районах Торецка и Нью-Йорка. Россияне закрепились на двух улицах Торецка, рассказала представительница ОТГ "Луганск".

В то же время начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, около 40-50% Торецка остается под контролем ВСУ, тогда как другая часть города оккупирована российскими силами. По его словам, украинские военные удерживают позиции, несмотря на попытки россиян захватить город полностью.

Также российские войска активизировали операции на востоке Украины в секторе Авдеевка-Покровск и готовятся к возможному наступлению на Покровск, сообщило Министерство обороны Великобритании. Продолжаются и бои за контроль над Торецком, где российские войска пытаются продвинуться, но их продвижение медленное.

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