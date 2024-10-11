РФ усиливает наступление на востоке: под угрозой несколько городов - разведка Британии

После года относительного спокойствия в Запорожской области активизировались российские войска, рассказала британская разведка.

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Россия усилила наступление на востоке Украины / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины

Российские войска за последнюю неделю активизировали операции в секторе Авдеевка-Покровск на востоке Украины. Враг, вероятно, готовится к масштабному наступлению на Покровск. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

На направлении Авдеевка-Покровск в течение недели оккупанты провели значительное количество наступательных операций. По данным британской разведки, российские войска частично окружили город Селидово и могут попытаться его захватить в ближайшее время.

В то же время продолжаются боевые действия за контроль над городом Торецк, где российские войска пытаются продвинуться к центру. Однако их продвижение в этом направлении идет медленно, а текущие позиции остаются уязвимыми для контратак ВСУ.

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После захвата Угледара в начале октября, российские войска лишь незначительно продвинулись за пределы города. Стратегическое значение Угледара объясняется его расположением на пересечении двух важных фронтов - Запорожского и Донецкого.

Как отметили в Минобороны Великобритании, в восточной части Запорожской области также усилились наступательные операции РФ. Оккупанты заняли село Каменское, которое находится на стратегической трассе Запорожье-Мелитополь. Этот участок оставался более года "относительно спокойным", однако пока неясно, смогут ли российские войска продолжать наступление на этом направлении.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Министерство обороны Великобритании Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия. Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

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Напомним, российские оккупанты на стыке Харьковской и Белгородской областей ищут выгодный участок для перемещения своих позиций. В районе Глубокого готовятся к украинским штурмам, а в Волчанске пытаются восстановить силы, сообщили в ВСУ.

Также около 40-50% Торецка остается под контролем ВСУ, тогда как остальная часть города оккупирована российскими силами. Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что украинские военные удерживают позиции, несмотря на попытки россиян захватить город полностью.

Как сообщал Главред, оккупанты уменьшили количество штурмов возле Часового Яра, но вероятно, что это временное затишье. По словам пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, враг наращивает силы на передовой и, вероятно, возобновит атаки, чтобы пробить оборону города.

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