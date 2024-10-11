Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

РФ усиливает наступление на востоке: под угрозой несколько городов - разведка Британии

Руслана Заклинская
11 октября 2024, 16:24
1130
После года относительного спокойствия в Запорожской области активизировались российские войска, рассказала британская разведка.
РФ усиливает наступление на востоке: под угрозой несколько городов - разведка Британии
Россия усилила наступление на востоке Украины / Коллаж: Главред, фото: Сухопутные войска ВС Украины

Российские войска за последнюю неделю активизировали операции в секторе Авдеевка-Покровск на востоке Украины. Враг, вероятно, готовится к масштабному наступлению на Покровск. Об этом сообщило Министерство обороны Великобритании.

На направлении Авдеевка-Покровск в течение недели оккупанты провели значительное количество наступательных операций. По данным британской разведки, российские войска частично окружили город Селидово и могут попытаться его захватить в ближайшее время.

В то же время продолжаются боевые действия за контроль над городом Торецк, где российские войска пытаются продвинуться к центру. Однако их продвижение в этом направлении идет медленно, а текущие позиции остаются уязвимыми для контратак ВСУ.

видео дня

После захвата Угледара в начале октября, российские войска лишь незначительно продвинулись за пределы города. Стратегическое значение Угледара объясняется его расположением на пересечении двух важных фронтов - Запорожского и Донецкого.

Как отметили в Минобороны Великобритании, в восточной части Запорожской области также усилились наступательные операции РФ. Оккупанты заняли село Каменское, которое находится на стратегической трассе Запорожье-Мелитополь. Этот участок оставался более года "относительно спокойным", однако пока неясно, смогут ли российские войска продолжать наступление на этом направлении.

Покровск Инфографика
Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

Министерство обороны Великобритании

Министерство обороны Великобритании - исполнительный департамент в правительстве Великобритании, отвечающий за имплементацию политики обороны государства, определенной британским правительством, и непосредственное руководство Вооруженными силами Великобритании, пишет Википедия.

Минобороны Великобритании часто анализирует действия на фронте Украины и выдает ежедневные сводки.

Война в Украине - последние новости

Напомним, российские оккупанты на стыке Харьковской и Белгородской областей ищут выгодный участок для перемещения своих позиций. В районе Глубокого готовятся к украинским штурмам, а в Волчанске пытаются восстановить силы, сообщили в ВСУ.

Также около 40-50% Торецка остается под контролем ВСУ, тогда как остальная часть города оккупирована российскими силами. Начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявил, что украинские военные удерживают позиции, несмотря на попытки россиян захватить город полностью.

Как сообщал Главред, оккупанты уменьшили количество штурмов возле Часового Яра, но вероятно, что это временное затишье. По словам пресс-секретаря ОТГ "Луганск" Анастасии Бобовниковой, враг наращивает силы на передовой и, вероятно, возобновит атаки, чтобы пробить оборону города.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине российские войска Торецк Покровск война России и Украины
Реклама

Главное за день

Ещё
"НАТО может дать отпор": в Альянсе ответили стоит ли бояться ядерных угроз РФ

"НАТО может дать отпор": в Альянсе ответили стоит ли бояться ядерных угроз РФ

17:55Мир
Зеленский: Хотелось бы закончить войну не позже 2025 года

Зеленский: Хотелось бы закончить войну не позже 2025 года

17:05Украина
IRIS-T, Gepard и не только: Германия готовит для Украины миллиардный пакет помощи

IRIS-T, Gepard и не только: Германия готовит для Украины миллиардный пакет помощи

17:04Украина
Реклама

Популярное

Ещё
В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

В Украину возвращаются заморозки и ливни: названа дата резкого похолодания

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти 3 отличия на картинке

Ребус для тех, у кого прекрасное зрение: надо найти 3 отличия на картинке

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

"Очень серьезная информация": майор ВСУ оценил слова Зеленского о конце войны

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

После химии: помолодевшая Кейт Миддлтон появилась на публике

Последние новости

17:58

Изоляция двух городов и объединение фронтов на юге и востоке: названы планы РФ

17:55

"НАТО может дать отпор": в Альянсе ответили стоит ли бояться ядерных угроз РФ

17:31

Можно ли на одностороннем движении ехать задом: водители будут удивлены

17:14

Крысы и мыши "убегут сразу": названо лучшее домашнее средство от грызунов

17:05

Зеленский: Хотелось бы закончить войну не позже 2025 годаФото

Беларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с ЗападомБеларусь может оторваться от России: Жданов – о признаках тайной договоренности Лукашенко с Западом
17:04

IRIS-T, Gepard и не только: Германия готовит для Украины миллиардный пакет помощиФото

17:02

От грязи не останется даже следа: 5 лучших способов, чем почистить замшевую обувьВидео

16:46

"Ежедневно ставят рекорды": в "Атеш" озвучили потери врага на одном из направлений

16:45

57-летняя Памела Андерсон появилась на красной дорожке без макияжа и восхитила своим видом

Реклама
16:42

Действует мгновенно: как сэкономить на отоплении зимой и утеплить квартиру

16:39

"Нападем на Санкт-Петербург": Польша и страны Балтии предупредили Путина

16:36

РФ пытается захватить последний населенный пункт на Луганщине: какая там ситуация

16:24

РФ усиливает наступление на востоке: под угрозой несколько городов - разведка Британии

16:14

Зачем садоводы бросают хлеб в лунку саженца: неожиданный ответ убьет наповал

16:10

Знают не все: для чего на самом деле люди венчаются - ответ священниковВидео

16:06

Отправка войск КНДР в Украину: может ли Запад также пойти на такой шаг - Бадрак

15:42

Раскрыта задача войск КНДР в Украине

15:32

Ударят заморозки -3 и будут сильные дожди: какие области Украины накроет похолодание

15:28

Оккупанты готовятся к штурму города на Донбассе: в ВСУ сделали заявление

15:24

Отличная замена традиционному холодцу - пальчики оближешьВидео

Реклама
15:12

Секреты хранения грибов: шампиньоны будут свежими до семи дней - простой совет

15:04

Труп в центре Москвы: почему Ленина все еще держат в мавзолее - что с ним делаютВидео

14:47

В Украине значительно "упала" цена на популярный продукт: в чем причина

14:30

Похолодание на носу: синоптик предупредила о резком изменении погоды в Украине

14:30

Стопроцентная защита: как проверить телефон на прослушку – секретный кодВидео

14:07

Армия Путина маневрирует на Харьковщине: в ВСУ раскрыли детали

14:04

РФ стянула 200 единиц техники: Сырский рассказал о самом тяжелом моменте войны

14:03

Запрет Telegram для депутатов: нардеп объяснил, ограничат ли доступ чиновникам

13:59

В Крыму "логистический ад": взрывы на нефтебазе привели к топливному коллапсу

13:58

Ростом удался: взрослый сын Стоцкой становится все большей копией Киркорова

13:42

Что не так на картинке: только самые сообразительные найдут ошибку за 5 секунд

13:32

Эксперты призвали прекратить работу с почвой после определенного периода: какая причина

13:14

Россияне пытаются захватить Торецк: сколько территорий города под контролем ВСУ

13:08

Как правильно варить гречку: роковая ошибка испортит все блюдоВидео

12:45

"Уголовное дело": власти РФ разыскивают Татьяну Лазареву - причина

12:43

ГУР атаковали военные учебные заведения РФ: что известно о киберударе - СМИ

12:43

"Враг атакует каждый час": боец ВСУ рассказал о критической ситуации на фронте

12:25

Войска РФ атакуют на Курщине и нанесли удар: что происходит в регионе

12:18

После трех лет неизвестности: беглого отца заметили с детьми среди дикой природы

12:00

"Недостойна": Рыбчинский обидно наказал Повалий

Реклама
11:38

Мирный договор не сработает: дипломат назвал "рецепт" завершения" войны

11:27

Картофель на вес золота: в Украине цены устанавливают новые рекорды

11:18

Гороскоп на завтра 12 октября: Львам - большие проблемы, Весам - большой успех

11:18

Китайский гороскоп на завтра 12 октября: Тиграм - скандал, Козлам - проблемы и разочарование

11:16

2025 год может быть решающим: генерал озвучил условия для завершения войны

10:54

Войска РФ продвинулись на Харьковщине, бои в паре километров от Купянска – ISW

10:40

Илон Маск презентовал общественности роботы Optimus и Cybercab: что они умеют

10:21

"Спасибо за помощь и доверие": предательница Ани Лорак задонатила для ВСУ - волонтер

10:07

В небе появился "череп": ураган Милтон бушует в США, миллионы людей - без светаВидео

10:05

Как восстановить переписку в Телеграм: поразительно простой и хитрый фокусВидео

Новости Украины
Новости КиеваМобилизацияТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валют
Операция в Курской области
США обсуждают с Украиной цели операции на КурщинеТысячи россиян в котел: Украина готовит окружение врага в Курской областиУ операции под Курском еще все впереди: полковник СБУ дал прогноз
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2024
Война с Россией
Россия против НАТОБои в Курской областиКонтрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревог
Синоптик
Погода на сегодняПогода на завтраПылевая буряПрогноз погодыМагнитные бури
Мода и красота
Окрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижки
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Рецепты
Легкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюда
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения дочериС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Персоны
Владимир Зеленский новостиВладимир Путин новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
©2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять