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Оккупанты готовятся к штурму города на Донбассе: в ВСУ сделали заявление

Андрей Ганчук
11 октября 2024, 15:28
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Самая сложная обстановка сейчас в районах Торецка и Нью-Йорка.
Часов Яр, ВСУ
Войска РФ готовятся к новым штурмам Часового Яра - ОТГ "Луганск" / Колаж: Главред, фото: открытые источники, 4-я ОТБр (иллюстративное фото)

Оккупационные войска агрессора России снизили количество штурмов в районе Часового Яра. Однако враг усиливается, и, скорее всего, возобновит атаки, чтобы попытаться пробить оборону города. Об этом заявила представитель Оперативно-тактической группировки "Луганск" Анастасия Бобовникова.

В эфире всеукраинского телемарафона UA Разом она рассказала о том, что военные ожидают усиления попыток оккупантов штурмовать Часов Яр.

"Враг заводит новое пополнение на передовые позиции. Мы думаем, что это все-таки затишье перед бурей и они усилят штурмовые действия на этом направлении", - отметила спикер ОТГ "Луганск".

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Также она добавила, что сейчас самая сложная обстановка фиксируется в районах Торецка и Нью-Йорка.

"К сожалению, враг там продвинулся несколько и закрепился в Торецке на двух соседних улицах к улице Центральной, о которой мы говорили раньше", - подчеркнула Анастасия Бобовникова.

Часов Яр Инфографика
Кратко о Часовом Яре / Инфографика: Главред

Часов Яр

Часов Яр – город в Бахмутском районе Донецкой области Украины. Административный центр Часовоярской городской общины.

Часов Яр находится на господствующих высотах, что обеспечивает большое преимущество Силам обороны Украины. Наши войска могут держать под огневым контролем группировки российских захватчиков на больших расстояниях.

Войска РФ пытаются захватить Часов Яр, чтобы занять эти высоты и продвинуться ближе к Краматорску и Славянску, которые им нужны для полной оккупации Донецкой области

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Войска РФ сосредоточили свои усилия в районе Угледара, Селидово и Курахово, отметил военнослужащий ВСУ, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

Однако, по его мнению, в конце октября-начале ноября оккупанты пойдут на Покровск и попытаются либо окружить, либо обойти город.

Россияне пытаются захватить Торецк, рассказал начальник местной военной администрации Василий Чинчик.

Как сказал чиновник, 40-50% города под контролем ВСУ, остальную часть Торецка оккупировал враг.

Захватить Донбасс и нацелиться на три региона – планы Путина до зимы, считает ветеран Службы внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан.

Оккупанты "хотят" продвинуться на Николаевском и Запорожском направлениях. Также они стремятся подтянуть позиции и на Харьковском направлении.

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