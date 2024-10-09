Враг собрался у трех городов: боец ВСУ раскрыл планы Путина на октябрь-ноябрь

Покровску будет очень тяжело, Силам обороны нужно выстоять и нанести россиянам огромные потери, сказал Егор Фирсов.

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ВСУ в конце октября-начале ноября будут отражать попытку РФ окружить Покровск - военный / Коллаж: Главред, фото: Нацполиция, ОК Запад (иллюстративное фото)

Российские оккупанты сосредоточили свои усилия ниже Покровска – в районе Селидово, Угледара и Курахово. Там они хотят развернуть активные боевые действия. В конце октября-начале ноября враг осуществит попытку окружить Покровск. Об этом заявил военнослужащий ВСУ, главный сержант роты ударных БПЛА Егор Фирсов.

В эфире Эспрессо он рассказал о том, что в конце октября российские оккупанты могут возобновить активные наступательные действия в районе Покровска.

По мнению военного, враг пойдет на "в лоб", а попытается обойти и окружить город.

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"Покровску будет очень тяжело. Нам ни в коем случае не следует расслабляться. Сейчас мы наблюдаем, что противник продолжает концентрироваться чуть ниже Покровска. В частности, Селидово, Угледар и Курахово. Там они хотят разворачивать активные боевые действия. Поэтому так случилось, что боевые действия на Покровском направлении немного утихли. Впрочем, я считаю, что в конце октября, в начале ноября, враг вернется непосредственно в Покровск. Это не будут лобовые атаки. Армия РФ, думаю, попытается обойти и окружить город", - считает Фирсов.

Задачей Сил обороны в такой ситуации будет выстоять и нанести вражеским силам большие потери.

"Нашей же главной задачей является устоять и нанести врагу огромные потери. Я уже давно говорил, что хотя мы и потеряли Бахмут, но бои за город привели к тому, что российская ЧВК Вагнера была полностью уничтожена там. Соответственно это привело и к внутриполитическим проблемам в России. Под Авдеевкой было уничтожено от 12 тыс. личного состава армии РФ. Соответственно такая же задача стоит и сейчас перед нашими подразделениями", - подчеркнул Егор Фирсов.

Что известно о Покровске / Инфографика: Главред

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